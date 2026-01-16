В Сызранском районе вор украл триммер, наборы инструментов канистру с бензином и автомобильное масло

В январе текущего года в отдел полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское» обратилась за помощью местная жительница 1985 года рождения, которая сообщила о краже имущества из частного дома в поселке Варламово. Материальный ущерб заявительница оценила на сумму более 6 000 рублей.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу полицейские осмотрели место происшествия, провели подомовой обход, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Оперативниками установлено, что пострадавшая не проживала в доме постоянно, а использовала его как дачу. Полицейские выяснили, что неизвестный злоумышленник проник в дом путем отжатия двери и вынес из жилища: триммер, наборы инструментов для автолюбителя и садовой техники, канистру с бензином и автомобильное масло. Кроме того, сызранка пояснила, что месяцем ранее она обнаружила пропажу в доме подросткового велосипеда, но тогда не стала обращаться в полицию.

Сотрудники уголовного розыска проверили пункты приёма металлов, комиссионные магазины и лиц, ранее судимых за имущественные преступления. В ходе оперативно-разыскных мероприятий к оперуполномоченным поступила информация, что к совершению хищения возможно причастен ранее судимый за кражу житель Сызрани 1988 года рождения. Полицейские установили места его возможного нахождения, задержали и доставили в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Задержанный признал вину в совершении противоправных деяний и пояснил, что часть похищенного имущества успел сдать в комиссионный магазин. В дальнейшем, при проведении обысковых мероприятий, в присутствии понятых по месту жительства задержанного, оперативники изъяли канистру с бензином и часть запчастей и ключей, которые мужчина планировал использовать в личных целях. Украденный триммер полицейские изъяли из продажи и вернули владелице. Поиск похищенного велосипеда продолжается.

В настоящее время в отношении злоумышленника следственным отделением по расследованию преступлений совершенных на территории Сызранского района СУ МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б,в ч.2 ст.158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба), возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.