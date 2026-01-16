Я нашел ошибку
В районе Самары ввели карантин по бешенству
Жители самарских дворов пожаловались на уборку снега управляющими компаниями
В Самарской области утвердили регламент решения конфликтов в школах и колледжах
В Самаре полицейские при поддержке ОМОН провели профилактические мероприятия
Регистрация на «Лыжню России» возможна на Госуслугах
Самарскую область накроет пятидневный снегопад
Китай с 1 января полностью остановил импорт электроэнергии из России
В Сызранском районе вор украл триммер, наборы инструментов канистру с бензином и автомобильное масло
В Куйбышевском районе Самары при силовой поддержке бойцов ОМОН «Утёс» Управления Росгвардии по Самарской области полицейские провели мероприятия по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений.

Сотрудники полиции проверили документы, удостоверяющие личность и законность пребывания на территории РФ, у нескольких десятков человек. С каждым из них полицейские провели профилактическую беседу: подробно разъяснили актуальные требования законодательства и акцентировали внимание на том, что дисциплинированность и сознательность — ключевой фактор поддержания безопасности и правопорядка на территории района.

Особое внимание полицейские уделили трём частным домовладениям на улицах Уральской, Просторной и Тюменской. Кинологи со служебными собаками обследовали помещения и прилегающую территорию, проверяя информацию о наличии запрещённых веществ и предметов.

Полицейские и бойцы ОМОНа задержали семь мужчин, в отношении которых потребовались дополнительные проверочные мероприятия. В рамках установленной процедуры всех доставили в отдел полиции, дактилоскопировали, поставили на фотоучёт, после чего направили на медицинское освидетельствование в Самарский областной клинический наркологический диспансер. В результате у двоих мужчин специалисты выявили клинические признаки наркотического опьянения. В настоящее время ведётся сбор материалов для принятия решения по данному факту.

Также задержанных проверили по базам военкомата, после чего двух человек за неисполнение обязанностей по воинскому учёту передали представителям ведомства.

В доме на улице Тюменской обнаружили 17‑летнюю девушку, находившуюся без сопровождения законных представителей. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних провели с ней и её родителями, прибывшими в отдел полиции по вызову полицейских, профилактическую беседу. В отношении 45‑летней матери подростка составлен протокол за административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Сотрудники полиции проводят подобные рейды на постоянной основе. Обо всех ставших вам известными правонарушениях можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

