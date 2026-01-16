Я нашел ошибку
Он рассчитан на одновременное размещение до 10 человек, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
УФСИН СО: в Тольятти состоялось открытие Центра пробации
17 января страна впервые отметит День артиста. Театр «Самарская площадь» приглашает зрителей присоединиться к этому событию.
День артиста отметят в муниципальном драматическом театре «Самарская площадь
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
В 2025 году стажировку в Билайне прошло более 200 молодых специалистов. 76 из них продолжили свой путь в компании.
Билайн признан «Работодателем нового поколения» по версии Changellenge
В Минтрансе не увидели причин увеличивать скорость на платных дорогах
В Минтрансе не увидели причин увеличивать скорость на платных дорогах
С 1 марта самарцы смогут заселяться в отели с портала «Госуслуги»
С 1 марта самарцы смогут заселяться в отели с портала «Госуслуги»
В СОУНБ открылся историко-документальный просветительский проект к юбилею Самарской губернии
В СОУНБ открылся историко-документальный просветительский проект к юбилею Самарской губернии
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
В СОУНБ открылся историко-документальный просветительский проект к юбилею Самарской губернии

В СОУНБ открылся историко-документальный просветительский проект к юбилею Самарской губернии

15 января в Самарской областной универсальной научной библиотеке торжественно стартовал широкомасштабный историко-документальный просветительский проект, приуроченный к 175-летию Самарской губернии. В рамках проекта отметили День губернии. Мероприятие собрало вместе краеведов, учёных, педагогов, студентов и многих других жителей Самары и области, объединённых любовью к изучению истории и культуры родного края. На протяжении дня в библиотеке, сменяя друг друга, проходили различные тематические события, центральным из которых стало открытие выставки «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами».

Экспозиция стала новой частью комплексного историко-документального просветительского проекта «Самарская губерния в лицах», проводимого в 2024–2026 гг. и приуроченного к юбилею губернии. О его подробностях самарцам рассказала директор СОУНБ Светлана Юрьевна Пряникова: «Материалы новой выставки рассказывают об образовательных учреждениях региона, об их истории и о людях, которые внесли большой вклад в развитие науки и образования нашей области. Основу выставки составил богатейший фонд библиотеки: здесь можно увидеть уникальные исторические документы и редкие печатные издания. Над проектом трудилась большая команда специалистов библиотеки. Мы провели огромную работу по отбору и презентации материалов, которые теперь доступны нашим жителям, даря им возможность прикоснуться к наследию родного края».

Представленная на выставке литература разнообразна и ценна тем, что она освещает историю повседневности в разные эпохи. Путеводители, статьи о технических науках, справочники, литературоведческие труды, библиографические указатели, исторические документы и, конечно, биографические исследования – это и многое другое представлено вниманию самарцев. Нобелевский лауреат и основоположник химической физики Николай Семёнов, богослов Павел Преображенский, краевед Иосиф Щепанский, врач Тихон Ерошевский – вот лишь некоторые имена из 12 выдающихся личностей, с материалами о жизни и работе которых можно ознакомиться в представленной экспозиции. Украшением выставки стали и дореволюционные костюмы из личной коллекции мецената Андрея Владимировича Болдырева, которые дают возможность погрузиться и прочувствовать минувшую эпоху, ее эстетику и дух.

Большое внимание уделено образовательным учреждениям нашего города – как дореволюционного периода, так и советского времени.

«На выставке представлены уникальные документы XIX века из фондов СОУНБ, – отметила заведующий краеведческим отделом Наталья Александровна Стребкова. –   Это, к примеру, „Устав Самарского общества поощрения высшего образования“, „Сочинения по русскому языку“, составителем которых был ученик Самарской первой гимназии Б. Алексеевский, „Краткий очерк 25-летнего существования Самарской земской школы сельских учительниц“ и многие другие издания, которые проливают свет на историю нашего края».

Важным событием в рамках празднования Дня губернии в библиотеке стала также церемония награждения победителей и лауреатов Областного конкурса краеведческих изданий «Лучшая книга о Самарском крае». В проекте, призванном отметить труды самых увлечённых краеведов нашего региона, приняли участие 33 автора, представив на суд жюри 48 книг.

Весь список