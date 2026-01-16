Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте

Глава Самары 15 января 2026 года проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте.

- Понимаю, что сейчас держать внешний вид транспорта постоянно в чистоте достаточно тяжело, но застарелая грязь в салонах всегда видна, и штрафы для перевозчиков за несоблюдение норм чистоты никто не отменял. Если видите действительно грязный общественный транспорт, сообщайте: 8 (846) 212-94-26, - написал он в тг.

Иван Носков добавил, что в городе продолжается работа по оптимизации транспортных маршрутов, организации пересадочных узлов для пригородных автобусов, начатая в 2025 году, пишет СитиТрафик.