«Земский учитель»: Самарская область продолжает участвовать в программе

В регионах России завершились конкурсные отборы в рамках федеральной программы «Земский учитель», закрыты все вакансии 2025 года. Об этом сообщили заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Как отметил наш Президент Владимир Владимирович Путин, «образование, его доступность и качество являются ключевым фактором, основой долгосрочного успеха развития России». Для обеспечения равного доступа к образованию и привлечения учителей в малые города и села в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» реализуется федеральная программа «Земский учитель». По итогам конкурсных отборов 2025 года все вакансии были заполнены, из федерального бюджета на эти цели выделено почти 600 млн рублей. В текущем году количество мест и средств на программу увеличилось вдвое – до 1 216 вакансий и более 1,18 млрд рублей. Благодарю всех земских учителей за решение изменить свою жизнь, переехать и заняться столь важной работой – обучением наших детей», – отметил вице-премьер.

Он также подчеркнул важность оказания поддержки педагогам при переезде со стороны регионов.

Основной мерой поддержки для учителей – участников программы «Земский учитель» является единовременная выплата в размере 1 млн рублей (в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах Дальневосточного федерального округа – 2 млн рублей). Эти средства учитель может направить на любые цели, включая улучшение жилищных условий.

«По инициативе Президента России Владимира Путина мы реализуем очень важную в нашей стране программу «Земский учитель». Благодаря ей в школы малых городов и сельской местности приходят работать специалисты высокого профессионального уровня. Программа востребована у педагогов, все 599 вакансий в 79 регионах страны, запланированных в 2025 году, сейчас закрыты. В 2026 году программа будет продолжена, рад пригласить наших учителей принять в ней участие», – прокомментировал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«За 5 лет в Самарской области в рамках программы «Земский учитель» на работу в сельские школы привлечены 26 учителей. Они приступили к работе в общеобразовательных учреждениях муниципальных районов Нефтегорский, Волжский, Красноармейский, Елховский, Пестравский, Приволжский, Кинель-Черкасский, Кинельский, Большеглушицкий, Безенчукский, Ставропольский, а также городского округа Похвистнево. В 2026 году объявлен конкурс на замещение 12 вакансий для педагогических работников», - рассказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Федеральная программа «Земский учитель» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Она стартовала в 2020 году. Ключевая цель программы – обеспечить педагогическими кадрами образовательные организации, расположенные в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек, а также в закрытых административно-территориальных образованиях вне зависимости от численности населения.

Всего в 2025 году для участников программы было открыто 599 вакантных позиций в 79 субъектах Российской Федерации. По состоянию на 30 декабря 2025 года по всем вакансиям заключены трудовые договоры и выплачены единовременные компенсационные выплаты. При этом первые 260 земских учителей, заключивших договоры в 2025 году, вышли на работу в школы 1 сентября