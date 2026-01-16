Я нашел ошибку
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией богослужения пройдут в воскресенье, 18 января.
Крещенские богослужения пройдут в самарских храмах 
Книжная выставка «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей» доступна для свободного посещения до 30 апреля 2026 года.
СОУНБ приглашает узнать о тонкостях языка в произведениях русских писателей на выставке «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей»
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
265 млн рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП получили предприятия малого бизнеса региона в 2025 году.
Самарская область - в ТОП-3 регионов по объему лизинговой поддержки малого бизнеса
В этом году Гонка чемпионов состоится в субботу, 24 января.
В регионе пройдет Гонка чемпионов с участием сильнейших пилотов России
Испытания локальной системы оповещения проводятся с 15 по 20 января с включением сиренно-речевых установок.
Тестовая проверка системы оповещения проходит в Куйбышевском районе Самары
При поддержке государства: новая товарно-молочная ферма начала работу в селе Старое Афонькино Шенталинского района
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
«Земский учитель»: Самарская область продолжает участвовать в программе

160
За 5 лет в Самарской области в рамках программы «Земский учитель» на работу в сельские школы привлечены 26 учителей.

В регионах России завершились конкурсные отборы в рамках федеральной программы «Земский учитель», закрыты все вакансии 2025 года. Об этом сообщили заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Как отметил наш Президент Владимир Владимирович Путин, «образование, его доступность и качество являются ключевым фактором, основой долгосрочного успеха развития России». Для обеспечения равного доступа к образованию и привлечения учителей в малые города и села в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» реализуется федеральная программа «Земский учитель». По итогам конкурсных отборов 2025 года все вакансии были заполнены, из федерального бюджета на эти цели выделено почти 600 млн рублей. В текущем году количество мест и средств на программу увеличилось вдвое – до 1 216 вакансий и более 1,18 млрд рублей. Благодарю всех земских учителей за решение изменить свою жизнь, переехать и заняться столь важной работой – обучением наших детей», – отметил вице-премьер.

Он также подчеркнул важность оказания поддержки педагогам при переезде со стороны регионов. 

Основной мерой поддержки для учителей – участников программы «Земский учитель» является единовременная выплата в размере 1 млн рублей (в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах Дальневосточного федерального округа – 2 млн рублей). Эти средства учитель может направить на любые цели, включая улучшение жилищных условий.
«По инициативе Президента России Владимира Путина мы реализуем очень важную в нашей стране программу «Земский учитель». Благодаря ей в школы малых городов и сельской местности приходят работать специалисты высокого профессионального уровня. Программа востребована у педагогов, все 599 вакансий в 79 регионах страны, запланированных в 2025 году, сейчас закрыты. В 2026 году программа будет продолжена, рад пригласить наших учителей принять в ней участие», – прокомментировал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«За 5 лет в Самарской области в рамках программы «Земский учитель» на работу в сельские школы привлечены 26 учителей. Они приступили к работе в общеобразовательных учреждениях муниципальных районов Нефтегорский, Волжский, Красноармейский, Елховский, Пестравский, Приволжский, Кинель-Черкасский, Кинельский, Большеглушицкий, Безенчукский, Ставропольский, а также городского округа Похвистнево. В 2026 году объявлен конкурс на замещение 12 вакансий для педагогических работников», - рассказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Федеральная программа «Земский учитель» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Она стартовала в 2020 году. Ключевая цель программы – обеспечить педагогическими кадрами образовательные организации, расположенные в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек, а также в закрытых административно-территориальных образованиях вне зависимости от численности населения.

Всего в 2025 году для участников программы было открыто 599 вакантных позиций в 79 субъектах Российской Федерации. По состоянию на 30 декабря 2025 года по всем вакансиям заключены трудовые договоры и выплачены единовременные компенсационные выплаты. При этом первые 260 земских учителей, заключивших договоры в 2025 году, вышли на работу в школы 1 сентября 

Теги: Самара

В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
16 января 2026, 17:19
Открытие новой поликлиники по адресу: ул. Панова, 12 планируется весной 2026 года.  Здравоохранение
56
Испытания локальной системы оповещения проводятся с 15 по 20 января с включением сиренно-речевых установок.
16 января 2026, 16:44
Тестовая проверка системы оповещения проходит в Куйбышевском районе Самары
Испытания локальной системы оповещения проводятся с 15 по 20 января с включением сиренно-речевых установок. Общество
77
В морозы до -19°C на дорогах губернии усилен контроль и ведётся патрулирование
16 января 2026, 16:25
В морозы до -19°C на дорогах губернии усилен контроль и ведётся патрулирование
На сети региональных дорог задействовано до 260 единиц специализированной техники. Благоустройство
94
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
171
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
200
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
16 января 2026  13:29
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
253
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
436
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
370
