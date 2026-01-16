Я нашел ошибку
Он рассчитан на одновременное размещение до 10 человек, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
УФСИН СО: в Тольятти состоялось открытие Центра пробации
17 января страна впервые отметит День артиста. Театр «Самарская площадь» приглашает зрителей присоединиться к этому событию.
День артиста отметят в муниципальном драматическом театре «Самарская площадь
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
В 2025 году стажировку в Билайне прошло более 200 молодых специалистов. 76 из них продолжили свой путь в компании.
Билайн признан «Работодателем нового поколения» по версии Changellenge
В Минтрансе не увидели причин увеличивать скорость на платных дорогах
В Минтрансе не увидели причин увеличивать скорость на платных дорогах
С 1 марта самарцы смогут заселяться в отели с портала «Госуслуги»
С 1 марта самарцы смогут заселяться в отели с портала «Госуслуги»
В СОУНБ открылся историко-документальный просветительский проект к юбилею Самарской губернии
В СОУНБ открылся историко-документальный просветительский проект к юбилею Самарской губернии
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов

Предновогодняя пора стала настоящим чудом для пациентов Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ). В декабре здесь подарили шанс на жизнь сразу нескольким людям, которым нужна была срочная пересадка органов. 

Главным чудом для врачей стала пересадка сердца мужчине, который находился в тяжелом состоянии. У пациента была дилятационная кардиомиопатия после перенесенного вирусного миокардита, развились серьезные поражения сердца.

«Сердце увеличилось до огромных размеров и занимало половину грудной клетки, — рассказал заместитель главного врача Клиник СамГМУ по клинико-экспертной работе, врач-кардиолог Александр Додонов. — Эффективность работы сердца, которую мы определяем фракцией выброса, была очень низкой — 15%, когда обычно она составляет 60-65%. Мы предложили трансплантацию, потому что других вариантов у мужчины не было. В октябре его госпитализировали в стационар, провели дообследование и включили в лист ожидания. Прогноз был крайне неблагоприятный, вероятность того, что он пережил бы январь, была очень низкая. Все сложилось хорошо: у пациента была четвертая группа крови, которая совместима с любой другой группой, и мы нашли орган, который тоже подходит любому пациенту. Мы считаем, это чудо».

Пересадку сердца врачи Самарского центра трансплантации органов и тканей выполнили совместно с коллегами из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова Минздрава России. При этом хирургический этап впервые в регионе был выполнен самостоятельно. Операцию провел хирург центра, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии №1 КФХ Клиник СамГМУ Олег Дмитриев. Ранее такие операции в Клиниках СамГМУ проводили только хирурги НМИЦ им. В.И. Шумакова.

Второе чудо произошло с женщиной, которая ждала трансплантацию почки. Сначала ей планировали выполнить родственную пересадку, но донор не подошел. 

«Когда пришло время диализной терапии, пациентку госпитализировали для формирования артериовенозной фистулы — это операция для создания постоянного сосудистого доступа для гемодиализа, — говорит заведующая нефрологическим отделением КФТ Клиник СамГМУ Елена Парабина. —  Но так случилось, что нашелся подходящий донор, и мы взяли пациентку на трансплантацию на додиализном этапе до формирования фистулы. Это тоже был чудесный случай».

В преддверии Нового года врачам удалось спасти еще одну женщину, которой нужна была срочная повторная трансплантация печени. Четыре года назад ей выполнили пересадку в Самарском центре трансплантации органов и тканей. Из-за аутоиммунного заболевания печени орган больше не мог выполнять свою функцию. 

«В этом году у пациентки произошел рецидив аутоиммунного процесса, который опять привел к полной декомпенсацией функции печени, — говорит заведующая инфекционным отделением №2 Клиник СамГМУ, главный внештатный специалист по инфекционным болезням по городскому округу Самара Екатерина Киндалова. — Пациентка находилась на лечении в стационаре и ситуация была безнадежная. Ей очень повезло, что во время госпитализации нашелся донорский орган. Вообще ситуации, когда пациентам требуется повторная пересадка органа, очень редкие, а сама операция по ретрансплантации крайне сложная».

Всего в 2025 году в Самарском центре трансплантации органов и тканей выполнили 51 пересадку почку, более чем в два раза увеличили число пересадок печени: если в 2024 году провели пять пересадок, то в прошедшем году уже 11. 

«Также мы впервые выполнили трансплантацию ребенку, на это способны немногие центры, — рассказал руководитель Самарского центра трансплантации органов и тканей, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава Самарской области Алексей Миронов. — В 2025 году провели две пересадки сердца, полностью освоив эту методику. В этом году мы планируем увеличить количество пересадок почки до 60, печени — до 15, сердца —  до пяти».

 

Фото предоставлено пресс-службой Клиник СамГМУ

