МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией богослужения пройдут в воскресенье, 18 января.
Крещенские богослужения пройдут в самарских храмах 
Книжная выставка «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей» доступна для свободного посещения до 30 апреля 2026 года.
СОУНБ приглашает узнать о тонкостях языка в произведениях русских писателей на выставке «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей»
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
265 млн рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП получили предприятия малого бизнеса региона в 2025 году.
Самарская область - в ТОП-3 регионов по объему лизинговой поддержки малого бизнеса
В этом году Гонка чемпионов состоится в субботу, 24 января.
В регионе пройдет Гонка чемпионов с участием сильнейших пилотов России
Испытания локальной системы оповещения проводятся с 15 по 20 января с включением сиренно-речевых установок.
Тестовая проверка системы оповещения проходит в Куйбышевском районе Самары
При поддержке государства: новая товарно-молочная ферма начала работу в селе Старое Афонькино Шенталинского района
При поддержке государства: новая товарно-молочная ферма начала работу в селе Старое Афонькино Шенталинского района
В Хворостянском районе в поселке Высотино возводится современный ФАП

167
В современном ФАПе помощь будут получать порядка 130 жителей поселка.

Новое модульное здание для размещения подразделения Хворостянской центральной районной больницы появится в поселке Высотино благодаря дополнительным средствам, выделенным по решению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

 «В настоящее время медицинскую помощь жители Высотино получают в старом здании ФАПа,– рассказал и.о. главного врача Хворостянской больницы Николай Кузьмин. – Возведение нового здания - это значимое событие, которое позволит повысить оперативность и качество медицинской помощи».

В современном ФАПе помощь будут получать порядка 130 жителей поселка. В нем продолжит свою работу фельдшер, которая уже оказывает помощь местному населению и в ближайшее время перейдет в новое помещение. Здание будет оснащено современным медицинским оборудованием, что позволит проводить профилактические осмотры на более высоком уровне.

Также в Хворостянском районе в прошлом году были капитально отремонтированы поликлиническое отделение в поселке Масленниково и офис врача общей практики в Прогрессе.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2025 году за счет средств федерального и областного бюджета в регионе возведено 48 ФАПов, 1 офис врача общей практики и 2 врачебные амбулатории.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

