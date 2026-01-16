В Хворостянском районе в поселке Высотино возводится современный ФАП

Новое модульное здание для размещения подразделения Хворостянской центральной районной больницы появится в поселке Высотино благодаря дополнительным средствам, выделенным по решению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.



«В настоящее время медицинскую помощь жители Высотино получают в старом здании ФАПа,– рассказал и.о. главного врача Хворостянской больницы Николай Кузьмин. – Возведение нового здания - это значимое событие, которое позволит повысить оперативность и качество медицинской помощи».



В современном ФАПе помощь будут получать порядка 130 жителей поселка. В нем продолжит свою работу фельдшер, которая уже оказывает помощь местному населению и в ближайшее время перейдет в новое помещение. Здание будет оснащено современным медицинским оборудованием, что позволит проводить профилактические осмотры на более высоком уровне.



Также в Хворостянском районе в прошлом году были капитально отремонтированы поликлиническое отделение в поселке Масленниково и офис врача общей практики в Прогрессе.



Модернизация первичного звена здравоохранения – важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2025 году за счет средств федерального и областного бюджета в регионе возведено 48 ФАПов, 1 офис врача общей практики и 2 врачебные амбулатории.

