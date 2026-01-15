Я нашел ошибку
Главные новости:
С 16 января 2026 года временно приостанавливается движение судов на воздушной подушке в связи со значительным ухудшением ледовой обстановки на Волге.
️Временно приостановлена работа зимней переправы «Самара — Рождествено»
Он в 2024 году получил через посредника взятку в 45 тысяч рублей за способствование в прохождении аттестации сотрудникам организации без фактической проверки знаний по вопросам промышленной безопасности.
В Самаре бывшего начальника межрегионального отдела Ростехнадзора обвиняют в получении взятки
Он 15 января ушел из школы в Железнодорожном районе Самары и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Самарскими полицейскими разыскивается 10-летний мальчик
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
С 1 января 2026 года в регионе значительно повышены единовременные выплаты для тех, кто принимает решение служить в Вооружённых силах России.
В Самарской области приглашают на службу операторов дронов
В ГД россиянам посоветовали, вместо жалоб на УК за плохую уборку снега, решить проблему своими силами
В ГД россиянам посоветовали, вместо жалоб на УК за плохую уборку снега, решить проблему своими силами
Завтра, 16 января, и во вторник, 20 января, состоятся матчи в возрастной категории 2011-2012 г.р. между командами «Чайка», «Титан», «Меридиан» и «Ястребы».
Более 200 спортсменов принимают участие в городском турнире по хоккею «Золотая шайба» в Самаре
Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях
Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.57
-0.28
EUR 92.2
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО

134
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.

В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа. В нем приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, руководители различных общественных организаций, объединений, предприятий и учреждений.

Вячеслав Федорищев, приветствуя участников заседания, отметил, что в Самарской области живут и плодотворно работают представители более 120 национальностей.

«В нашем регионе накоплен большой опыт плодотворного межнационального общения и дружбы. Хотел бы всех вас поприветствовать на самарской земле, поблагодарить, что вы приняли решение собраться именно в Самаре. – сказал глава региона. – Сохранение межнационального и межконфессионального мира на самарской земле, в России – важнейшая наша задача. Вопросам поддержания межнационального согласия мы и в дальнейшем будем уделять самое пристальное внимание».

Губернатор поблагодарил участников заседания за большую совместную работу по развитию Самарской области, сотрудничество по самым разным направлениям, реализацию совместных проектов.

«Сегодня главная задача – поддержка защитников Отечества и их семей. Все национальные объединения региона активно помогают нашим воинам и их близким. Это показатель нашей сплоченности и подлинного межнационального единения. И очень важно, что по решению Президента Владимира Владимировича Путина 2026 год в России объявлен Годом единства народов России», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Василь Шайхразиев выразил благодарность губернатору Самарской области за участие в заседании и поддержку татарских общественных организаций.

«Вячеслав Андреевич, вы и ваша команда проводят большую созидательную работу в Самарской области», – сказал Василь Шайхразиев.
В ходе заседания были подведены итоги работы татарских общественных объединений, намечены дальнейшие планы. Также состоялась церемония вручения Почетной грамоты губернатора Самарской области представителю татарской общественности, жителю села Мочалеевка Похвистневского района Галиулле Бектимирову.

Вячеслав Федорищев также провел рабочую встречу с Василем Шайхразиевым и президентом Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» Фахрутдином Канюкаевым.

«Обсудили ряд вопросов. В том числе сотрудничество Самарской области с Республикой Татарстан. Добрые соседские отношения будем развивать и укреплять», – отметил глава региона.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026, 16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии. Общество
526
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026, 20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни. Политика
677
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
05 января 2026, 19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам. Политика
1464
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
127
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
253
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
255
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
513
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
630
Весь список