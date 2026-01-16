14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре

В первом туре, который проходил в формате методического семинара, приняли участие 20 преподавателей. Они представили свои педагогические идеи, продемонстрировали понимание актуальных проблем образования в контексте особенностей региона и своей образовательной организации.

Во второй тур городского этапа, который состоится на следующей неделе, прошли 14 учителей.

Среди участников, прошедших на второй этап, учителя школ №№ 3, 12, 26, 32, 49, 72, 83, 112, 116, 132, 155, 174, 177 и лицея «Престиж». С 19 по 23 января им предстоит провести уроки и внеурочные занятия с незнакомыми учениками. Финал городского этапа состоится 30 января, на нем будут определены 6 лучших педагогов, которые представят Самару на областном этапе.

По итогам финала городского этапа будет определен победитель конкурса «Учитель года – 2026» в Самаре, а также победители в номинациях «Приз зрительских симпатий» и «Приз детского жюри».