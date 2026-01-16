Я нашел ошибку
Главные новости:
Он рассчитан на одновременное размещение до 10 человек, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
УФСИН СО: в Тольятти состоялось открытие Центра пробации
17 января страна впервые отметит День артиста. Театр «Самарская площадь» приглашает зрителей присоединиться к этому событию.
День артиста отметят в муниципальном драматическом театре «Самарская площадь
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
В 2025 году стажировку в Билайне прошло более 200 молодых специалистов. 76 из них продолжили свой путь в компании.
Билайн признан «Работодателем нового поколения» по версии Changellenge
В Минтрансе не увидели причин увеличивать скорость на платных дорогах
В Минтрансе не увидели причин увеличивать скорость на платных дорогах
С 1 марта самарцы смогут заселяться в отели с портала «Госуслуги»
С 1 марта самарцы смогут заселяться в отели с портала «Госуслуги»
В СОУНБ открылся историко-документальный просветительский проект к юбилею Самарской губернии
В СОУНБ открылся историко-документальный просветительский проект к юбилею Самарской губернии
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Билайн признан «Работодателем нового поколения» по версии Changellenge

97
В 2025 году стажировку в Билайне прошло более 200 молодых специалистов. 76 из них продолжили свой путь в компании.

Билайн вошел в число лучших мест работы для молодежи в России по итогам сертификации Changellenge. Исследование проводилось среди молодых специалистов до 25 лет. Статус присваивался на основании результатов аудита HR-процессов, глубинных интервью с молодыми специалистами, а также количественного опроса, что позволило дать комплексную оценку компании и ее роста. 

Результаты исследования определили основные критерии выбора молодых специалистов в пользу работодателя:

- Сопричастность к успехам компании, общему вкладу. 
Сотрудники напрямую влияют на проекты — от запуска базовых станций до разработки программ для вузов, получают обратную связь и благодарность. Это мотивирует в повседневных задачах и усиливает чувство вклада в значимые дела.
- Реальный опыт для будущей карьеры. 
Сотрудники ценят компанию как крупного, стабильного игрока телеком-рынка, который выходит за рамки сотовой связи благодаря значимым проектам, в том числе социальным.
- Четкие и современные рабочие процессы.
Приоритетные процессы активно диджитализируются, используется корпоративный ИИ. Каждый новичок получает наставника, который помогает на старте адаптации, продолжает поддерживать в период онбординга и после. Это создает четкую структуру поддержки, упрощая коммуникацию и работу в большой команде.
 

Мария Голяндрина, заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию в Билайне:

«Билайн уделяет особое внимание подготовке молодых специалистов, активно взаимодействуя с вузами. У нас не просто программа стажировки, а полноценная система развития молодых талантов, структурированная в три стратегических трека. Наша цель — создать среду, которая способствует открытой коммуникации, обеспечивает карьерный рост и поддерживает инициативность. Признание сотрудников и отрасли подтверждает, что мы движемся в правильном направлении».

В 2025 году стажировку в Билайне прошло более 200 молодых специалистов. 76 из них продолжили свой путь в компании. Сегодня оператор развивает стажерские программы по инженерному направлению, ИТ, маркетингу, B2B, B2C, поддерживающим функции направлениям и открыт к диалогу с молодежью. 

Ранее Билайн перезапустил программу стажировки для молодых специалистов. Теперь она ориентирована на широкую аудиторию: подростков 14–17 лет, студентов средних профессиональных и высших учебных заведений любого курса, а также недавних выпускников. В рамках программы для стажёров создано собственное внутреннее сообщество, что позволяет им легче интегрироваться в коллектив и обмениваться опытом.

Для комфортного вхождения в компанию разработан отдельный адаптационный трек, который помогает новичкам быстро освоиться. Кроме того, Билайн пересмотрел подход к оплате труда данной категории сотрудников, делая программу не только полезной для профессионального старта, но и финансово привлекательной для молодых участников.

 

Фото:  freepik.com

