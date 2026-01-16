Билайн признан «Работодателем нового поколения» по версии Changellenge

Билайн вошел в число лучших мест работы для молодежи в России по итогам сертификации Changellenge. Исследование проводилось среди молодых специалистов до 25 лет. Статус присваивался на основании результатов аудита HR-процессов, глубинных интервью с молодыми специалистами, а также количественного опроса, что позволило дать комплексную оценку компании и ее роста.

Результаты исследования определили основные критерии выбора молодых специалистов в пользу работодателя:

- Сопричастность к успехам компании, общему вкладу.

Сотрудники напрямую влияют на проекты — от запуска базовых станций до разработки программ для вузов, получают обратную связь и благодарность. Это мотивирует в повседневных задачах и усиливает чувство вклада в значимые дела.

- Реальный опыт для будущей карьеры.

Сотрудники ценят компанию как крупного, стабильного игрока телеком-рынка, который выходит за рамки сотовой связи благодаря значимым проектам, в том числе социальным.

- Четкие и современные рабочие процессы.

Приоритетные процессы активно диджитализируются, используется корпоративный ИИ. Каждый новичок получает наставника, который помогает на старте адаптации, продолжает поддерживать в период онбординга и после. Это создает четкую структуру поддержки, упрощая коммуникацию и работу в большой команде.



Мария Голяндрина, заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию в Билайне:

«Билайн уделяет особое внимание подготовке молодых специалистов, активно взаимодействуя с вузами. У нас не просто программа стажировки, а полноценная система развития молодых талантов, структурированная в три стратегических трека. Наша цель — создать среду, которая способствует открытой коммуникации, обеспечивает карьерный рост и поддерживает инициативность. Признание сотрудников и отрасли подтверждает, что мы движемся в правильном направлении».

В 2025 году стажировку в Билайне прошло более 200 молодых специалистов. 76 из них продолжили свой путь в компании. Сегодня оператор развивает стажерские программы по инженерному направлению, ИТ, маркетингу, B2B, B2C, поддерживающим функции направлениям и открыт к диалогу с молодежью.

Ранее Билайн перезапустил программу стажировки для молодых специалистов. Теперь она ориентирована на широкую аудиторию: подростков 14–17 лет, студентов средних профессиональных и высших учебных заведений любого курса, а также недавних выпускников. В рамках программы для стажёров создано собственное внутреннее сообщество, что позволяет им легче интегрироваться в коллектив и обмениваться опытом.

Для комфортного вхождения в компанию разработан отдельный адаптационный трек, который помогает новичкам быстро освоиться. Кроме того, Билайн пересмотрел подход к оплате труда данной категории сотрудников, делая программу не только полезной для профессионального старта, но и финансово привлекательной для молодых участников.

Фото: freepik.com