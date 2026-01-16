В Музее Алабина пройдет кураторская экскурсия Рудольфа Голубева по выставке «Тыл».

Выставка в Музее Алабина предлагает взглянуть на исторические события Великой Отечественной войны глазами обычного подростка, живущего в тыловом Куйбышеве. Проходя вслед за ним от коммунальной квартиры до военного завода и обратно, участники пробуют прожить один его день в ноябре 1942 года.

В ходе экскурсии участники узнают:

- как была устроена и чем жила куйбышевская коммуналка;

- как выглядел город и как работал общественный транспорт в годы войны;

- что из себя представлял труд на заводе и почему его тяжесть легла во многом на плечи вчерашних детей;

- и как непрестанное чувство голода соседствовало с присутствием в городе мировой культуры и теплящейся светлой надеждой.

28 января в 15:00. 6+

Фото: минкульт СО