52 общественно значимых проекта региона стали победителями конкурса Фонда президентских грантов

В Москве прошло заседание Координационного комитета Фонда президентских грантов под председательством Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко. На нем были подведены итоги первого в этом году конкурса по распределению грантов Главы государства, а также объявлены проекты, вошедшие в ТОП-100 лучших по итогам 2024 года.

На первый конкурс 2026 года в Фонд поступило 9,3 тыс. заявок из всех 89 регионов страны. Победителями стали 1 469 проектов, которые получат финансирование в размере 4,8 млрд рублей. Результат Самарской области – 52 поддержанных проекта региональных некоммерческих организаций на сумму 138,7 млн рублей.

«Поздравляю наших победителей, - написал в своем канале в мессенджере Макс губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. - Поддержка социально ориентированных НКО остается важной задачей, которой мы занимаемся на постоянной основе, выстраивая системную работу. Победы на федеральном уровне – показатель того, что мы движемся в верном направлении».

Среди лучших проектов страны признаны «Путь реки. Создание туристической тропы в Жигулевских горах» – проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке, а также «Шаг навстречу. Новая волна» – проект чапаевской общественной организации «Форсайт» по социальной адаптации и профориентации подростков, состоящих на профилактическом учете.

Три победивших проекта от региона посвящены поддержке участников специальной военной операции, а по направлению «поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» победили 9 организаций.

Еще среди победивших проектов можно выделить инициативу «ZaЛюбовь: Наследники Героев», направленную на комплексную поддержку женщин участников специальной военной операции, ожидающих или воспитывающих детей до 3 лет. Всероссийский проект «ZaЛюбовь: Наследники Героев» является масштабным продолжением самарского проекта «ZaЛюбовь». Пилотная реализация в Самаре продемонстрировала положительное влияние на психоэмоциональное состояние как участниц проекта, так и их семей, что подтверждается интересом более 10 субъектов Российской Федерации к поддержке аналогичных инициатив. В рамках проекта планируется создание общей методологии, ресурсной базы и системы индивидуальной поддержки в каждом регионе, включая выездные мероприятия, обучение специалистов и круглые столы с местными властями и СМИ.

Проект «Мастерская добра», инициированный общиной милосердия «Сретение» при храме в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», направлен на поддержку матерей и жён участников специальной военной операции, проживающих в Безенчукском районе Самарской области. В рамках проекта добровольцы всех возрастов совместно изготавливают продукты питания для полевых условий, а также шьют и вяжут необходимую одежду и тактическое снаряжение для военнослужащих. Особое внимание уделяется духовным встречам со священнослужителем и арт-терапевтическим занятиям, способствующим снижению стресса и восстановлению внутреннего равновесия. Ожидается, что проект значительно улучшит социальное положение семей участников СВО.

Не осталась без внимания и инициатива организации «Родные люди», нацеленная на улучшение родительско-детских отношений в малообеспеченных и многодетных семьях городского округа Самара. В семейном пространстве будут проводиться групповые занятия и игры для родителей и детей различных возрастов, включая занятия по фольклору, музыкальные встречи, семейные игры для старших детей и творческие мастер-классы по рукоделию. Проект также предлагает индивидуальное психологическое консультирование и организацию досуга для детей, не участвующих в занятиях. Завершится инициатива конкурсом на лучший семейный сценарий праздника, а результаты будут проанализированы на основе анкетирования участников. В проекте примут участие не менее 20 семей на протяжении 17 месяцев, что позволит охватить более 100 человек.

Со 2 февраля 2026 года Фонд президентских грантов начинает прием заявок для участия во втором конкурсе 2026 года.

Фото предоставлено министерством внутренней политики Самарской области