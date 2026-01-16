Я нашел ошибку
Главные новости:
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией богослужения пройдут в воскресенье, 18 января.
Крещенские богослужения пройдут в самарских храмах 
Книжная выставка «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей» доступна для свободного посещения до 30 апреля 2026 года.
СОУНБ приглашает узнать о тонкостях языка в произведениях русских писателей на выставке «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей»
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
265 млн рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП получили предприятия малого бизнеса региона в 2025 году.
Самарская область - в ТОП-3 регионов по объему лизинговой поддержки малого бизнеса
В этом году Гонка чемпионов состоится в субботу, 24 января.
В регионе пройдет Гонка чемпионов с участием сильнейших пилотов России
Испытания локальной системы оповещения проводятся с 15 по 20 января с включением сиренно-речевых установок.
Тестовая проверка системы оповещения проходит в Куйбышевском районе Самары
При поддержке государства: новая товарно-молочная ферма начала работу в селе Старое Афонькино Шенталинского района
Самарская область - в ТОП-3 регионов по объему лизинговой поддержки малого бизнеса

82
265 млн рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП получили предприятия малого бизнеса региона в 2025 году.

265 миллионов рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП получили предприятия малого бизнеса Самарской области в 2025 году. По объему полученной лизинговой поддержки регион вошел в число субъектов-лидеров, после Москвы и Санкт-Петербурга. 

«Льготный лизинг – востребованный инструмент для развития предприятий, который позволяет получить финансирование на более выгодных условиях. Господдержка помогает малому бизнесу приобрести новое оборудование для расширения или модернизации производств, обновления технической базы, а также наращивания номенклатуры выпускаемой продукции», — перечислил врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В целом по стране в 2025 году субъекты МСП получили более 3 млрд рублей льготной лизинговой поддержки. Это позволило 177 компаниям из 48 регионов России приобрести более 400 единиц оборудования для запуска и расширения производств.

«Чаще всего инструмент лизинга использовал малый бизнес из сферы машиностроения и металлообработки. Также в топ-отраслей вошли химическая, пищевая и легкая промышленность, а также инфраструктурное строительство», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. 

Самыми востребованными видами имущества, переданного в лизинг в 2025 году, стали металлообрабатывающее оборудование, машины и оборудование для переработки полимерного материала и химического сырья, оборудование для производства напитков и пищевых продуктов, машины и оборудование общего назначения, упаковочное оборудование. 

До 2030 года в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» малый бизнес получит не менее 18 млрд рублей льготного лизингового финансирования через дочернюю организацию Корпорации МСП - МСП Лизинг, что поможет российским малым предприятиям продолжить модернизацию и расширение производств. 

Льготный лизинг дает возможность приобрести новое оборудование по ставкам 6% для российского и 8% для зарубежного. В зависимости от продукта программы объем лизингового финансирования для одного получателя поддержки может достигать 200 млн рублей.

Обо всех мерах поддержки бизнеса можно узнать в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Для предпринимателей работает горячая линия 8 (800) 300-63-63, где также можно получить всю необходимую информацию. Кроме того, получить информацию об актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адреса и контакты объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале mybiz63.ru. 

 

Фото:  Минэкономразвития Самарской области

