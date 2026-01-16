Самарская область - в ТОП-3 регионов по объему лизинговой поддержки малого бизнеса

265 миллионов рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП получили предприятия малого бизнеса Самарской области в 2025 году. По объему полученной лизинговой поддержки регион вошел в число субъектов-лидеров, после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Льготный лизинг – востребованный инструмент для развития предприятий, который позволяет получить финансирование на более выгодных условиях. Господдержка помогает малому бизнесу приобрести новое оборудование для расширения или модернизации производств, обновления технической базы, а также наращивания номенклатуры выпускаемой продукции», — перечислил врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В целом по стране в 2025 году субъекты МСП получили более 3 млрд рублей льготной лизинговой поддержки. Это позволило 177 компаниям из 48 регионов России приобрести более 400 единиц оборудования для запуска и расширения производств.

«Чаще всего инструмент лизинга использовал малый бизнес из сферы машиностроения и металлообработки. Также в топ-отраслей вошли химическая, пищевая и легкая промышленность, а также инфраструктурное строительство», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Самыми востребованными видами имущества, переданного в лизинг в 2025 году, стали металлообрабатывающее оборудование, машины и оборудование для переработки полимерного материала и химического сырья, оборудование для производства напитков и пищевых продуктов, машины и оборудование общего назначения, упаковочное оборудование.

До 2030 года в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» малый бизнес получит не менее 18 млрд рублей льготного лизингового финансирования через дочернюю организацию Корпорации МСП - МСП Лизинг, что поможет российским малым предприятиям продолжить модернизацию и расширение производств.

Льготный лизинг дает возможность приобрести новое оборудование по ставкам 6% для российского и 8% для зарубежного. В зависимости от продукта программы объем лизингового финансирования для одного получателя поддержки может достигать 200 млн рублей.

Обо всех мерах поддержки бизнеса можно узнать в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Для предпринимателей работает горячая линия 8 (800) 300-63-63, где также можно получить всю необходимую информацию. Кроме того, получить информацию об актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адреса и контакты объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале mybiz63.ru.

Фото: Минэкономразвития Самарской области