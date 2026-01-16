Я нашел ошибку
Главные новости:
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
Крещенские богослужения пройдут в самарских храмах 
Книжная выставка «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей» доступна для свободного посещения до 30 апреля 2026 года.
СОУНБ приглашает узнать о тонкостях языка в произведениях русских писателей на выставке «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей»
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
265 млн рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП получили предприятия малого бизнеса региона в 2025 году.
Самарская область - в ТОП-3 регионов по объему лизинговой поддержки малого бизнеса
В этом году Гонка чемпионов состоится в субботу, 24 января.
В регионе пройдет Гонка чемпионов с участием сильнейших пилотов России
Испытания локальной системы оповещения проводятся с 15 по 20 января с включением сиренно-речевых установок.
Тестовая проверка системы оповещения проходит в Куйбышевском районе Самары
При поддержке государства: новая товарно-молочная ферма начала работу в селе Старое Афонькино Шенталинского района
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Новая товарно-молочная ферма начала работу в селе Старое Афонькино Шенталинского района. Проект реализован главой фермерского хозяйства Валерием Ефимовым при поддержке государства. Размер гранта на развитие семейной фермы составил 24,2 млн рублей, а общий объём инвестиций — 30,2 млн рублей.

На выделенные средства было построено здание фермы, рассчитанное на содержание 100 голов крупного рогатого скота. Кроме того, закуплено современное оборудование для доения, первичной переработки и охлаждения молока. Внедрение новых технологий позволит существенно сократить долю ручного труда.

«Этот проект – пример того, как упорство, трудолюбие и действенная поддержка со стороны государства дают реальные плоды», - подчеркнул в своем канале в мессенджере Макс губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 

Областные и муниципальные власти помогли с выделением земельного участка и подведением коммуникаций. После рабочей поездки губернатора Вячеслава Федорищева в Шенталинский район рядом с хозяйством была построена новая подстанция и проложены электролинии. «Обратились с просьбой к главе региона оказать содействие в оперативном решении вопроса с сетевой компанией. Когда подключился Вячеслав Андреевич, всё было сделано. Это была самая существенная помощь», — рассказал руководитель районного управления сельского хозяйства Василий Яковлев.

На всех этапах реализации проекта, начиная с разработки бизнес-плана и подготовки заявки на конкурс, было обеспечено содействие со стороны Центра компетенций на базе «Самара – АРИС». Ранее фермер прошел обучение в этом учреждении по программам «Создание и эффективное функционирование КФХ и семейных животноводческих ферм» и «Проектирование агробизнеса начинающего фермера».

На старте деятельности в хозяйстве Валерия Ефимова было 26 коров. В прошлом году поголовье выросло до 45 животных. За 2025 год они дали более 240 тонн молока. Средняя продуктивность составила 5 858 кг на одну корову.

На сегодняшний день на ферме содержится уже 109 голов скота, почти половина из которых — коровы молочного направления. Благодаря новому зданию планируется выйти на проектную мощность по поголовью и значительно увеличить объёмы производства, что будет вносить прямой вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона. Реализация проекта также позволила создать три новых рабочих места.

«Когда я начинал, у меня было всего несколько коров и старый трактор. Сегодня у нас — современная ферма, стабильные надои и планы на развитие. Государственная поддержка дала нам не просто деньги — она дала уверенность, что мы на правильном пути», — говорит Валерий Ефимов.

С 2026 года грантовая поддержка фермеров в России получает новое развитие в рамках обновлённого федерального проекта «Развитие малого агробизнеса». Среди новых мер — гранты на создание малых сельских пекарен, компенсация до 60% затрат на газопоршневые установки для энергообеспечения, а также поддержка агроагрегаторов, закупающих продукцию у фермеров.

Всего для аграриев Самарской области доступны 48 мер поддержки. В этом году на эти цели будет направлено более 3,5 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд рублей из областного бюджета и 1,3 млрд рублей из федерального.

«Вячеслав Андреевич Федорищев неоднократно отмечал, что такие проекты, как семейная ферма Ефимова, — это не только экономический, но и социальный результат: они укрепляют сельские территории, создают рабочие места, привлекают молодёжь и повышают престиж аграрных профессий. Регион продолжает поддерживать наших сельхозтоваропроизводителей, чтобы труд на земле оставался надёжной основой благополучия жителей Самарской области», — сказал врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

