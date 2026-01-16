«Школа героев»: участники программы побывали в Большечерниговском районе и посетили площадку «Сердце воина»

Участники второго потока региональной образовательной программы для участников специальной военной операции «Школа героев» побывали в Большечерниговском районе. «Школа героев» - это региональный проект, инициированный губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Он был запущен в 2024 году и стал продолжением президентской программы «Время героев».

В ходе выездного мероприятия курсанты на практике узнали, как выстраивается работа главы муниципалитета, а также побывали на площадке «Сердце воина» в территориальном кадровом центре «Работа России».

Такие центры сегодня работают во всех муниципалитетах Самарской области. Они созданы по инициативе участников СВО при поддержке главы региона Вячеслава Федорищева.

«Основная задача – оказание психологической поддержки участникам СВО. Кроме того, во взаимодействии с кадровым центром «Работа России» мы помогаем с трудоустройством, социализацией, - рассказал генеральный директор АНО «Сердце воина» Сергей Сибилев. - В настоящее время в регионе открыто 54 кабинета «Сердце воина», в том числе в отдаленных муниципалитетах Самарской области. Адресная помощь теперь доступна для всех».

Для каждого участника СВО и их близких специалисты территориальных кадровых центров разрабатывают индивидуальную карьерную траекторию с персональным сопровождением.

«Сердце воина» - востребованная площадка, где участники СВО и их близкие могут получить комплексную поддержку. Здесь специалисты территориального кадрового центра «Работа России» консультируют по социальным и правовым вопросам, главная наша цель - содействие в трудоустройстве, - отметила руководитель территориального кадрового центра «Работа России» Большечерниговского района Олеся Ямщикова. - Мы стремимся предоставить нашим героям подходящую и любимую работу, которая станет надежной опорой в новой, мирной жизни и даст уверенность в завтрашнем дне».

Здесь, при необходимости, помогают с социальной адаптацией, профессиональным обучением и переобучением, а также с открытием собственного дела - все зависит от конкретной ситуации и запроса. Для выявления сильных сторон и предпочтений участников СВО есть возможность пройти диагностику, которая организована в виде тестирования.

«Для меня важно, что в кадровом центре Большечерниговского района к ветеранам спецоперации относятся внимательно и стараются помочь. С первой нашей встречи и по сей день я чувствую внимание и заботу специалистов. Здесь мне не только помогли найти работу по душе и получить все меры поддержки, но и до сих пор с радостью принимают, включают в мероприятия и работу «Клуба для СВОих», - поделился ветеран СВО, житель села Большая Черниговка Виктор Иванов.

Для участников «Школы героев» был организован мастер-класс в администрации Большечерниговского района.

«Мы рады принимать у себя наших будущих управленцев, - прокомментировал глава Большечерниговского района Самарской области Алексей Акимов. - Познакомили их с особенностями муниципального управления непосредственно в Большечерниговском районе. Мы выедем также на несколько объектов, которые построены в рамках национальных проектов, покажем какие социально значимые бизнес-проекты реализуются в районе».

Особенность обучения в «Школе героев» – большое количество практических занятий. В процессе обучения участники также разрабатывают социально важные для региона проекты, которые будут защищать по завершению обучения.

Фото: Минтруд Самарской области