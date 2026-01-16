Я нашел ошибку
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией богослужения пройдут в воскресенье, 18 января.
Крещенские богослужения пройдут в самарских храмах 
Книжная выставка «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей» доступна для свободного посещения до 30 апреля 2026 года.
СОУНБ приглашает узнать о тонкостях языка в произведениях русских писателей на выставке «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей»
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
265 млн рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП получили предприятия малого бизнеса региона в 2025 году.
Самарская область - в ТОП-3 регионов по объему лизинговой поддержки малого бизнеса
В этом году Гонка чемпионов состоится в субботу, 24 января.
В регионе пройдет Гонка чемпионов с участием сильнейших пилотов России
Испытания локальной системы оповещения проводятся с 15 по 20 января с включением сиренно-речевых установок.
Тестовая проверка системы оповещения проходит в Куйбышевском районе Самары
При поддержке государства: новая товарно-молочная ферма начала работу в селе Старое Афонькино Шенталинского района
При поддержке государства: новая товарно-молочная ферма начала работу в селе Старое Афонькино Шенталинского района
«Школа героев»: участники программы побывали в Большечерниговском районе и посетили площадку «Сердце воина»

121
«Школа героев»: участники программы побывали в Большечерниговском районе и посетили площадку «Сердце воина»

Участники второго потока региональной образовательной программы для участников специальной военной операции «Школа героев» побывали в Большечерниговском районе. «Школа героев» - это региональный проект, инициированный губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Он был запущен в 2024 году и стал продолжением президентской программы «Время героев».

В ходе выездного мероприятия курсанты на практике узнали, как выстраивается работа главы муниципалитета, а также побывали на площадке «Сердце воина» в территориальном кадровом центре «Работа России». 

Такие центры сегодня работают во всех муниципалитетах Самарской области. Они созданы по инициативе участников СВО при поддержке главы региона Вячеслава Федорищева.

 «Основная задача – оказание психологической поддержки участникам СВО. Кроме того, во взаимодействии с кадровым центром «Работа России» мы помогаем с трудоустройством, социализацией, - рассказал генеральный директор АНО «Сердце воина» Сергей Сибилев. - В настоящее время в регионе открыто 54 кабинета «Сердце воина», в том числе в отдаленных муниципалитетах Самарской области. Адресная помощь теперь доступна для всех».

Для каждого участника СВО и их близких специалисты территориальных кадровых центров разрабатывают индивидуальную карьерную траекторию с персональным сопровождением.

«Сердце воина» - востребованная площадка, где участники СВО и их близкие могут получить комплексную поддержку. Здесь специалисты территориального кадрового центра «Работа России» консультируют по социальным и правовым вопросам, главная наша цель - содействие в трудоустройстве, - отметила руководитель территориального кадрового центра «Работа России» Большечерниговского района Олеся Ямщикова. - Мы стремимся предоставить нашим героям подходящую и любимую работу, которая станет надежной опорой в новой, мирной жизни и даст уверенность в завтрашнем дне».

Здесь, при необходимости, помогают с социальной адаптацией, профессиональным обучением и переобучением, а также с открытием собственного дела - все зависит от конкретной ситуации и запроса. Для выявления сильных сторон и предпочтений участников СВО есть возможность пройти диагностику, которая организована в виде тестирования.

«Для меня важно, что в кадровом центре Большечерниговского района к ветеранам спецоперации относятся внимательно и стараются помочь. С первой нашей встречи и по сей день я чувствую внимание и заботу специалистов. Здесь мне не только помогли найти работу по душе и получить все меры поддержки, но и до сих пор с радостью принимают, включают в мероприятия и работу «Клуба для СВОих», - поделился ветеран СВО, житель села Большая Черниговка Виктор Иванов.

Для участников «Школы героев» был организован мастер-класс в администрации Большечерниговского района. 

«Мы рады принимать у себя наших будущих управленцев, - прокомментировал глава Большечерниговского района Самарской области Алексей Акимов. - Познакомили их с особенностями муниципального управления  непосредственно в Большечерниговском районе.  Мы выедем также на несколько объектов, которые построены в рамках национальных проектов, покажем какие социально значимые бизнес-проекты реализуются в районе».

Особенность обучения в «Школе героев» – большое количество практических занятий. В процессе обучения участники также разрабатывают социально важные для региона проекты, которые будут защищать по завершению обучения.

 

Фото: Минтруд Самарской области

