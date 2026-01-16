В регионе пройдет Гонка чемпионов с участием сильнейших пилотов России

Одним из первых заметных событий 2026 года в автомобильном спорте станет традиционная Гонка чемпионов, которая проводится в Самарской области с 1996 года. В этом году соревнования состоятся в субботу, 24 января. Соревнования проводятся при поддержке Правительства Самарской области.

На ледовой трассе полигона АО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка Ставропольского района соберутся сильнейшие автогонщики страны: победители Российской серии кольцевых гонок, чемпионатов России по дрифту и ралли, пилоты формульных гонок.

Участники будут соревноваться на одинаковых автомобилях - гоночных версиях Lada Vesta и Lada Iskra с двигателем объемом 1,8 литра с секвентальной 5-ступенчатой коробкой передач. Быстрейший пилот станет обладателем переходящего трофея «Серебряная ладья».

В 2026 году Гонка чемпионов отмечает 30-летие: первые соревнования на синхронной трассе полигона состоялись еще в 1996 году, их победителем стал раллист Сергей Алясов. На сегодняшний день действующим победителем и рекордсменом Гонки чемпионов является пилот Кирилл Ладыгин, на счету которого 9 побед.

Формат гонки не меняется по сравнению с предыдущими годами: она начнется с группового этапа, по два сильнейших гонщика каждой из групп получат путевки четвертьфиналы, затем определятся полуфиналисты и финалисты. Судьба главного трофея - «Серебряной ладьи» - будет решаться в заездах до двух побед.

Трансляция гонки будет проходить в соцсетях команды «Lada Sport Rosneft», решающие заезды покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Организована билетная программа для зрителей.

Фото: минтранс СО