Я нашел ошибку
Главные новости:
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией богослужения пройдут в воскресенье, 18 января.
Крещенские богослужения пройдут в самарских храмах 
Книжная выставка «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей» доступна для свободного посещения до 30 апреля 2026 года.
СОУНБ приглашает узнать о тонкостях языка в произведениях русских писателей на выставке «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей»
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
265 млн рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП получили предприятия малого бизнеса региона в 2025 году.
Самарская область - в ТОП-3 регионов по объему лизинговой поддержки малого бизнеса
В этом году Гонка чемпионов состоится в субботу, 24 января.
В регионе пройдет Гонка чемпионов с участием сильнейших пилотов России
Испытания локальной системы оповещения проводятся с 15 по 20 января с включением сиренно-речевых установок.
Тестовая проверка системы оповещения проходит в Куйбышевском районе Самары
При поддержке государства: новая товарно-молочная ферма начала работу в селе Старое Афонькино Шенталинского района
При поддержке государства: новая товарно-молочная ферма начала работу в селе Старое Афонькино Шенталинского района
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.53
-0.04
EUR 91.81
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника

106
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника

Врио заместителя губернатора Самарской области Александр Фетисов совместно с представителями министерства здравоохранения Самарской области, главным врачом Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Ольгой Галаховой и родителями юных пациентов проверили готовность объекта. 

Современное 4-х этажное здание для оказания медицинской помощи детскому населению Октябрьского района построено в рамках мероприятий национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Открытие новой поликлиники по адресу: ул. Панова, 12 планируется весной 2026 года. 

В ходе визита Александр Фетисов осмотрел отделения, фильтр-боксы, кабинеты врачей и диагностическое оборудование, пообщался с персоналом и представителями родительского сообщества. 

«Это будет одно из самых современных детских медицинских учреждений в нашем регионе. Оно рассчитано на 500 посещений в смену, соответствует всем требованиям и стандартам. В новом здании предусмотрена удобная навигация для родителей, условия для маломобильных пациентов, игровые комнаты, а главное - разделение потоков пациентов здоровых и больных, чтобы предотвратить распространение инфекций. Раньше по одному коридору все шли, кто-то чихнет-кашлянет и понесли инфекцию в школу или детский сад. Теперь иначе, и это правильно», - отметил врио заместителя губернатора. 

В данный момент медицинская помощь оказывается в трёх приспособленных помещениях, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. Общая площадь помещении не более 2 тысяч кв. метров, а мощность - 192 посещения в смену. В них отсутствуют рентгеновский и УЗИ аппараты, а также нет возможности получить консультацию врачей узких специальностей. Пациентам приходится посещать консультативно-диагностический центр, находящийся по адресу: проспект Карла Маркса, 165 А.

«Ввод в эксплуатацию новой поликлиники будет значимым этапом в повышении доступности и улучшении уровня медицинской помощи для детского населения Октябрьского района Самары – более 24 тысяч. Площадь здания увеличена в 3 раза и составляет 5887 кв.м. Кроме того, комфортные условия созданы и для медицинского персонала, современная вентиляция и кондиционирование, отдельные помещения для принятия пищи и отдыха», - подчеркнула главный врач больницы Ольга Галахова. 

Родители пациентов после ознакомления поделились впечатлениями: 

«Учреждение яркое, многоэтажное, с удобным пандусом, есть лифт для перемещения с маленькими детьми. Просторные коридоры и кабинеты, игровые зоны и адаптированные санитарные комнаты, в том числе для маломобильных граждан. Кроме того, здесь установили рентген, теперь не нужно будет ездить из одного отделения в стационар больницы. В настоящее время мой ребёнок получает медицинскую помощь по адресу Ново-Садовая, 34, условия там, мягко говоря, не очень», - рассказала жительница Октябрьского района Ольга Никулина. 

Врач-педиатр участковый Виктория Жупник окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова и вернулась в родной город.

«Я оказываю медицинскую помощь детям раннего и старшего возраста в отделении на Ново-Садовой около 3,5 месяцев. Здесь достаточно старое здание, в некоторых кабинетах протекают трубы. Кроме того, нет современного оборудования. Новое здание выглядит очень внушительно, хотелось бы поскорее начать там работать», - рассказала она.

Сосредоточение всех необходимых служб и докторов в одном месте значительно упростит процедуру получения консультаций. В поликлинике будут вести прием узкопрофильные врачи, работать отделения физиотерапии, эндоскопии и рентгенологии, кабинет ультразвуковой диагностики и процедурная для забора анализов крови. Кроме того, создано отделение неотложной помощи с двумя выездными бригадами. Всего в поликлинике будут работать более 60 врачей и порядка 50 медицинских сестер. 

По итогу визита Александр Фетисов обозначил ряд вопросов, которые необходимо решить до начала работы медучреждения.

«Действующие педиатрические отделения в Октябрьском районе продолжают работать в штатном режиме. Получать медицинскую помощь должно быть удобно всем жителям Октябрьского района. Поручил специалистам минздрава проработать логистику и транспортную доступность.  Если есть вопросы, надо их решать. Кроме того, многие ездят на своих автомобилях, значит необходима парковка. Важно и благоустройство территории. Через дорогу от новой поликлиники – зона, нуждающаяся во внимании.

Займемся с администрацией Самары. Постараемся все сделать в максимально короткие сроки с учетом всех обстоятельств и условий», - подчеркнул Александр Борисович.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
16 января 2026, 14:20
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
Главным чудом в декабре для врачей стала пересадка сердца мужчине, который находился в тяжелом состоянии. Здравоохранение
240
Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях
15 января 2026, 18:24
Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях
В поликлиническом отделении Самарской городской больницы № 10 завершен ремонт на 2-х этажах. Общество
393
Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю.
14 января 2026, 18:19
Врач Сергиевской ЦРБ рассказала о последствия малоподвижного образа жизни для здоровья
Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю. Здравоохранение
639
Здравоохранение
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
16 января 2026  17:19
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
106
В современном ФАПе помощь будут получать порядка 130 жителей поселка.
16 января 2026  14:56
В Хворостянском районе в поселке Высотино возводится современный ФАП
167
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
16 января 2026  14:20
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
240
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
15 января 2026  14:47
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
488
Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации.
14 января 2026  21:36
В России начали применять отечественный радиофармацевтический препарат от рака
619
Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю.
14 января 2026  18:19
Врач Сергиевской ЦРБ рассказала о последствия малоподвижного образа жизни для здоровья
639
В 2025 году в Шенталинскую больницу в рамках нацпроекта поставлено новое оборудование - аппаратура для проведения офтальмологических и оториноларингологических обследований, лабораторное оборудование для выполнения экспресс-анализов.
14 января 2026  16:49
В селе Каменка капитально отремонтировали  подразделение Шенталинской больницы
575
Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %
14 января 2026  13:46
Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %
523
Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств
14 января 2026  13:35
Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств
544
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
14 января 2026  12:07
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
420
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15861
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
171
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
200
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
16 января 2026  13:29
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
253
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
436
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
370
Весь список