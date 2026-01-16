В морозы до -19°C на дорогах губернии усилен контроль и ведётся патрулирование

В связи с устойчивыми морозами дорожные службы Самарской области переведены на усиленный режим патрулирования и механической обработки трасс для обеспечения безопасности дорожного движения.

«При температурах ниже -10°C эффективность противогололёдных материалов снижается. Поэтому главная задача дорожных служб — механическая уборка снежного наката, расчистка обочин и постоянный мониторинг дорожной сети. Бригады круглосуточно следят за состоянием трасс», — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Дорожные службы сосредоточены на патрулировании трасс для мониторинга, механической уборке снега и расчистке обочин, а также на содержании пешеходных зон и остановок общественного транспорта. На сети региональных дорог задействовано до 260 единиц специализированной техники. Всего для зимнего содержания дорог в регионе подготовлено свыше 660 единиц спецтехники, что позволяет усиливать группировку при необходимости.

В условиях сильных морозов и в преддверии выходных министерство транспорта настоятельно рекомендует водителям, планирующим поездки, особенно на дальние расстояния, принять дополнительные меры предосторожности.

Перед выездом необходимо проверить исправность аккумулятора, состояние шин и уровень антифриза. Важно взять с собой комплект для экстренных ситуаций, который должен включать тёплые вещи, заряженный внешний аккумулятор для телефона, термос с горячим напитком, фонарик и негабаритный запасной аккумулятор. Также стоит сообщить родным или друзьям о своём маршруте и предполагаемом времени прибытия.

В пути строго соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и откажитесь от резких манёвров. Особую осторожность следует соблюдать на мостах, эстакадах и в тенистых участках дорог, где выше риск гололедицы. При первых признаках неисправности автомобиля, таких как падение мощности или тусклый свет фар, по возможности следует съехать на безопасную площадку и вызывать помощь. Не следует рисковать и оставаться на трассе без работающего двигателя и отопления.

Пешеходам также необходимо соблюдать осторожность, выбирать обувь с нескользящей подошвой, быть внимательными при переходе проезжей части и выходе из общественного транспорта.

Напоминаем, что обо всех нештатных ситуациях на региональных трассах можно сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 8 (846) 268-41-41.

Фото: департамент информационной политики СО