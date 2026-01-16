СОУНБ приглашает узнать о тонкостях языка в произведениях русских писателей на выставке «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей»

«От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей» – книжная выставка с таким названием открылась в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Экспозиция предлагает возможность взглянуть на сочинения известных отечественных авторов через призму их индивидуального словаря и личного языкового мира.

Знаете ли вы, что в «Словарь языка Пушкина» входит более 21 000 слов? Задумывались ли вы о том, почему стиль Достоевского никак нельзя спутать с повествованием Гоголя, а строки Высоцкого узнаются с первых слов? Секрет – в уникальном выборе слов, выражений, художественных образов и средств выразительности. Каждый литератор, обладающий оригинальным стилем, развивает в своих произведениях собственный «подъязык», который исследователи-лексикографы затем обобщают, делясь с нами любопытными подробностями о творчестве писателей и показывая эволюцию русского литературного языка на протяжении минувших веков. Именно этим тонкостям и посвящена выставка «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей».

Среди материалов экспозиции можно найти многочисленную тематическую литературу, в том числе «Словарь поэзии Владимира Высоцкого», вобравший в себя и низкий жаргон, и высокую лирику; «Словарь языка Василия Шукшина», в котором отражён живой народный язык своего времени; четырёхтомный «Словарь языка Пушкина» – эталонный труд, положивший начало русской авторской лексикографии. Также на выставке представлены исследования языка М.В. Ломоносова, Н.С. Лескова, И. Бунина, М. Горького, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого и других российских и советских авторов.

Книжная выставка «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей» доступна для свободного посещения до 30 апреля 2026 года. Подробности других выставочных проектов и просветительских событий в СОУНБ можно узнать в сообществе учреждения «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел читальных залов (2 этаж).

Вход свободный!

12+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ