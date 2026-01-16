Я нашел ошибку
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией богослужения пройдут в воскресенье, 18 января.
Крещенские богослужения пройдут в самарских храмах 
Книжная выставка «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей» доступна для свободного посещения до 30 апреля 2026 года.
СОУНБ приглашает узнать о тонкостях языка в произведениях русских писателей на выставке «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей»
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
265 млн рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП получили предприятия малого бизнеса региона в 2025 году.
Самарская область - в ТОП-3 регионов по объему лизинговой поддержки малого бизнеса
В этом году Гонка чемпионов состоится в субботу, 24 января.
В регионе пройдет Гонка чемпионов с участием сильнейших пилотов России
Испытания локальной системы оповещения проводятся с 15 по 20 января с включением сиренно-речевых установок.
Тестовая проверка системы оповещения проходит в Куйбышевском районе Самары
При поддержке государства: новая товарно-молочная ферма начала работу в селе Старое Афонькино Шенталинского района
При поддержке государства: новая товарно-молочная ферма начала работу в селе Старое Афонькино Шенталинского района
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
СОУНБ приглашает узнать о тонкостях языка в произведениях русских писателей на выставке «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей»

Книжная выставка «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей» доступна для свободного посещения до 30 апреля 2026 года.

«От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей» – книжная выставка с таким названием открылась в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Экспозиция предлагает возможность взглянуть на сочинения известных отечественных авторов через призму их индивидуального словаря и личного языкового мира.

Знаете ли вы, что в «Словарь языка Пушкина» входит более 21 000 слов? Задумывались ли вы о том, почему стиль Достоевского никак нельзя спутать с повествованием Гоголя, а строки Высоцкого узнаются с первых слов? Секрет – в уникальном выборе слов, выражений, художественных образов и средств выразительности. Каждый литератор, обладающий оригинальным стилем, развивает в своих произведениях собственный «подъязык», который исследователи-лексикографы затем обобщают, делясь с нами любопытными подробностями о творчестве писателей и показывая эволюцию русского литературного языка на протяжении минувших веков. Именно этим тонкостям и посвящена выставка «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей».

Среди материалов экспозиции можно найти многочисленную тематическую литературу, в том числе «Словарь поэзии Владимира Высоцкого», вобравший в себя и низкий жаргон, и высокую лирику; «Словарь языка Василия Шукшина», в котором отражён живой народный язык своего времени; четырёхтомный «Словарь языка Пушкина» – эталонный труд, положивший начало русской авторской лексикографии. Также на выставке представлены исследования языка М.В. Ломоносова, Н.С. Лескова, И. Бунина, М. Горького, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого и других российских и советских авторов.

Книжная выставка «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей» доступна для свободного посещения до 30 апреля 2026 года. Подробности других выставочных проектов и просветительских событий в СОУНБ можно узнать в сообществе учреждения «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел читальных залов (2 этаж).

Вход свободный!

12+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией богослужения пройдут в воскресенье, 18 января.
16 января 2026, 17:35
Крещенские богослужения пройдут в самарских храмах 
В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией богослужения пройдут в воскресенье, 18 января. Общество
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
16 января 2026, 17:19
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
Открытие новой поликлиники по адресу: ул. Панова, 12 планируется весной 2026 года.  Здравоохранение
Испытания локальной системы оповещения проводятся с 15 по 20 января с включением сиренно-речевых установок.
16 января 2026, 16:44
Тестовая проверка системы оповещения проходит в Куйбышевском районе Самары
Испытания локальной системы оповещения проводятся с 15 по 20 января с включением сиренно-речевых установок. Общество
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:33
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:29
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
16 января 2026  13:29
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
