МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию

Российское дипведомство настоятельно рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в Молдавию. В Москве фиксируют многочисленные случаи дискриминации, безосновательного притеснения и неподобающего обращения с въезжающими в республику россиянами, заявили в МИД РФ.

Там также отметили, что молдавская сторона игнорирует запросы российского посольства на консульский доступ к россиянам и оказание им консульской поддержки почти невозможно.

"В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски и по возможности воздерживаться от поездок в Республику Молдова", – говорится в сообщении министерства.

Там перечислили, что граждане России регулярно сталкиваются с унизительным досмотром и проверкой по прилете в Кишинев, нередко они по много часов ожидают в транзитной зоне без элементарных бытовых условий и возможностей связи, имели место случаи затягивания досмотра, из-за чего граждане РФ опаздывали на посадку. Кроме того, как отметили в МИД, молдавская сторона принудительно задерживала на границе и уголовно преследовала владельцев российских паспортов, не предоставляя убедительных доказательств, пишет Смотрим.