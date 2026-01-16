Я нашел ошибку
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией богослужения пройдут в воскресенье, 18 января.
Крещенские богослужения пройдут в самарских храмах 
Книжная выставка «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей» доступна для свободного посещения до 30 апреля 2026 года.
СОУНБ приглашает узнать о тонкостях языка в произведениях русских писателей на выставке «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей»
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
265 млн рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП получили предприятия малого бизнеса региона в 2025 году.
Самарская область - в ТОП-3 регионов по объему лизинговой поддержки малого бизнеса
В этом году Гонка чемпионов состоится в субботу, 24 января.
В регионе пройдет Гонка чемпионов с участием сильнейших пилотов России
Испытания локальной системы оповещения проводятся с 15 по 20 января с включением сиренно-речевых установок.
Тестовая проверка системы оповещения проходит в Куйбышевском районе Самары
При поддержке государства: новая товарно-молочная ферма начала работу в селе Старое Афонькино Шенталинского района
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Крещенские богослужения пройдут в самарских храмах 

51
В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией богослужения пройдут в воскресенье, 18 января.

В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией (ул. Соколова, 1А) в воскресенье, 18 января, в 7:00 и в 9:00 пройдут Божественные литургии, в 11:00 – Великое освящение воды, в 17:00 начнется Всенощное бдение. 

В понедельник, 19 января, Божественные литургии пройдут в 7:00 и 9:00, Великое освящение воды – в 11:00, Вечернее богослужение – в 17:00.

Вечерние богослужения начнутся в 17:00 в Храме в честь Святого Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11), соборе Преображения Господня (Ботаническая, 182а), храме в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия (ул. Ново-Садовая, 260), Храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135а) и других. 

Официальная купель будет располагаться в районе Полевого спуска к реке Волге.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

