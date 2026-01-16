Крещенские богослужения пройдут в самарских храмах 

В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией (ул. Соколова, 1А) в воскресенье, 18 января, в 7:00 и в 9:00 пройдут Божественные литургии, в 11:00 – Великое освящение воды, в 17:00 начнется Всенощное бдение.

В понедельник, 19 января, Божественные литургии пройдут в 7:00 и 9:00, Великое освящение воды – в 11:00, Вечернее богослужение – в 17:00.

Вечерние богослужения начнутся в 17:00 в Храме в честь Святого Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11), соборе Преображения Господня (Ботаническая, 182а), храме в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия (ул. Ново-Садовая, 260), Храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135а) и других.

Официальная купель будет располагаться в районе Полевого спуска к реке Волге.

Фото: пресс-служба администрации Самары