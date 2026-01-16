Я нашел ошибку
Биолог Ирина Лялина рассказала в пятницу, 16 января, что белки и аминокислоты в составе молока — это строительный материал для нейротрансмиттеров, участвующих в передаче сигналов между нейронами, что важно для памяти и концентрации.
Биолог: регулярное потребление молока полезно для поддержания нормальной работы мозга
В Госдуме отреагировали на иск США за долги времен Российской империи
16 января в министерстве культуры состоялась встреча в рамках проекта «Творческие диалоги одаренных детей в сфере искусства городов-побратимов «Самара-Снежное».
Ирина Калягина встретилась с коллегами из Снежного
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
В центре «Грация» завершился чемпионат Самарской области по художественной гимнастике. В нем участвовали спортсменки старше 16 лет. 
Лилия Мороз - чемпионка Самарской области по художественной гимнастике
В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией богослужения пройдут в воскресенье, 18 января.
Крещенские богослужения пройдут в самарских храмах 
Книжная выставка «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей» доступна для свободного посещения до 30 апреля 2026 года.
СОУНБ приглашает узнать о тонкостях языка в произведениях русских писателей на выставке «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей»
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
Ирина Калягина встретилась с коллегами из Снежного

140
16 января в министерстве культуры состоялась встреча в рамках проекта «Творческие диалоги одаренных детей в сфере искусства городов-побратимов «Самара-Снежное».

Сегодня в министерстве культуры состоялась рабочая встреча в рамках проекта «Творческие диалоги одаренных детей в сфере искусства городов-побратимов «Самара-Снежное».

Проект направлен на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, укрепление дружественных связей и культурного обмена между одаренными детьми и их наставниками из Самары и Снежного. Гости города приняли участие в творческих встречах, мастер-классах, посетили ведущие учреждения культуры.

Кухаренко Инна, начальник отдела культуры Администрации г.о. Снежное поблагодарила за теплый прием и прекрасно организованную программу.

«Ирина Евгеньевна, спасибо вам и вашим коллегам за возможность увидеть ваш прекрасный город! Везде, где нас принимали, мы чувствовали атмосферу гостеприимства и тепла. Наши дети увезут с собой не только новые знания и впечатления, но и заряд позитива и вдохновения для дальнейших занятий творчеством», – отметила Инна Александровна.

На встрече с коллегами Мария Пошехонова, заместитель директора по науке Самарской областной универсальной научной библиотеки пригласила к участию в проектах, среди которых обучающие мероприятия «Школа методиста» и «Школа комплектатора», «Летняя школа директоров».
«Нас связывают рабочие связи с Центральной библиотечной системой г. Снежное. В онлайн-сессии «Современная библиотека: модельная перезагрузка» принимали участие коллеги из Снежного. В рамках акции «Международный день книгодарения» в прошлом году в фонды общедоступных библиотек Снежного были переданы книги современных авторов, в том числе посвящённые теме специальной военной операции», - рассказали Мария Сергеевна.

Игорь Жаткин, директор Агентства социокультурных технологий, организатор проекта «Творческие диалоги одаренных детей в сфере искусства городов-побратимов «Самара-Снежное» поделился, что в феврале состоится образовательная программа, где специалисты федерального уровня проведут занятия по социокультурному проектированию.
«Приглашаю ваших специалистов принять в нем участие», — сказал Игорь Федорович. «Результатом может стать совместный проект, и мы готовы поддержать вас методическим сопровождением для участия в конкурсе Президентского фонта культурных инициатив».

Для ребят из Детской школы искусств г.Снежного это были дни, наполненные творчеством, общением и новыми знания. Это путешествие станет важной частью их культурного опыта и откроет новые горизонты для творчества и развития.

Подводя итоги встречи, Ирина Евгеньевна отметила, что творческие ребята из ДНР ранее уже принимали участие в проектах региона, среди которых «АРТиКУЛ» — Всероссийский фестиваль молодёжной культуры и креативных индустрий, Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рождённые в сердце России» и высказала надежду, что сотрудничество будет продолжено.

«Для поддержки и развития юных талантов у нас проходит много интересных проектов. Будем рады, если ребята и педагоги из Снежного примут в них участие. Один их знаковых проектов - детская музыкальная академия стран СНГ под патронатом народного артиста СССР Юрия Башмета. Это всегда сильный состав педагогов - выдающиеся музыканты современности из Москвы и Санкт-Петербурга. За несколько дней занятий виден колоссальный прогресс участников академии», - поделилась Ирина Калягина.
Завтра у гостей заключительных день пребывания в Самаре, их ждем посещение Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

