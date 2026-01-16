Ирина Калягина встретилась с коллегами из Снежного

Сегодня в министерстве культуры состоялась рабочая встреча в рамках проекта «Творческие диалоги одаренных детей в сфере искусства городов-побратимов «Самара-Снежное».

Проект направлен на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, укрепление дружественных связей и культурного обмена между одаренными детьми и их наставниками из Самары и Снежного. Гости города приняли участие в творческих встречах, мастер-классах, посетили ведущие учреждения культуры.

Кухаренко Инна, начальник отдела культуры Администрации г.о. Снежное поблагодарила за теплый прием и прекрасно организованную программу.

«Ирина Евгеньевна, спасибо вам и вашим коллегам за возможность увидеть ваш прекрасный город! Везде, где нас принимали, мы чувствовали атмосферу гостеприимства и тепла. Наши дети увезут с собой не только новые знания и впечатления, но и заряд позитива и вдохновения для дальнейших занятий творчеством», – отметила Инна Александровна.

На встрече с коллегами Мария Пошехонова, заместитель директора по науке Самарской областной универсальной научной библиотеки пригласила к участию в проектах, среди которых обучающие мероприятия «Школа методиста» и «Школа комплектатора», «Летняя школа директоров».

«Нас связывают рабочие связи с Центральной библиотечной системой г. Снежное. В онлайн-сессии «Современная библиотека: модельная перезагрузка» принимали участие коллеги из Снежного. В рамках акции «Международный день книгодарения» в прошлом году в фонды общедоступных библиотек Снежного были переданы книги современных авторов, в том числе посвящённые теме специальной военной операции», - рассказали Мария Сергеевна.

Игорь Жаткин, директор Агентства социокультурных технологий, организатор проекта «Творческие диалоги одаренных детей в сфере искусства городов-побратимов «Самара-Снежное» поделился, что в феврале состоится образовательная программа, где специалисты федерального уровня проведут занятия по социокультурному проектированию.

«Приглашаю ваших специалистов принять в нем участие», — сказал Игорь Федорович. «Результатом может стать совместный проект, и мы готовы поддержать вас методическим сопровождением для участия в конкурсе Президентского фонта культурных инициатив».

Для ребят из Детской школы искусств г.Снежного это были дни, наполненные творчеством, общением и новыми знания. Это путешествие станет важной частью их культурного опыта и откроет новые горизонты для творчества и развития.

Подводя итоги встречи, Ирина Евгеньевна отметила, что творческие ребята из ДНР ранее уже принимали участие в проектах региона, среди которых «АРТиКУЛ» — Всероссийский фестиваль молодёжной культуры и креативных индустрий, Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рождённые в сердце России» и высказала надежду, что сотрудничество будет продолжено.

«Для поддержки и развития юных талантов у нас проходит много интересных проектов. Будем рады, если ребята и педагоги из Снежного примут в них участие. Один их знаковых проектов - детская музыкальная академия стран СНГ под патронатом народного артиста СССР Юрия Башмета. Это всегда сильный состав педагогов - выдающиеся музыканты современности из Москвы и Санкт-Петербурга. За несколько дней занятий виден колоссальный прогресс участников академии», - поделилась Ирина Калягина.

Завтра у гостей заключительных день пребывания в Самаре, их ждем посещение Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Фото: минкульт СО