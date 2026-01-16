Лилия Мороз - чемпионка Самарской области по художественной гимнастике

В учебно-спортивном центре «Грация» завершился чемпионат Самарской области по художественной гимнастике. В нем участвовали спортсменки старше 16 лет.

Победителями и призерами стали:

Групповые упражнения

МБУ г.о. Самара «Спортивная школа №3 им.В.А.Шишова»

Городской округ Тольятти

МБУ г.о. Самара СШОР №5

Личные соревнования

Лилия Мороз

Дарья Бадикова

Ульяна Коновалова

В церемонии награждения принял участие первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

По результатам чемпионата будет сформирована сборная команда Самарской области для участия в соревнованиях уровня Приволжского федерального округа и чемпионата России.

Фото: Максим Калинкин/ Самарский спорт