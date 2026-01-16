Лилия Мороз - чемпионка Самарской области по художественной гимнастике

В учебно-спортивном центре «Грация» завершился чемпионат Самарской области по художественной гимнастике. В нем участвовали спортсменки старше 16 лет.
Победителями и призерами стали:
Групповые упражнения
МБУ г.о. Самара «Спортивная школа №3 им.В.А.Шишова»
Городской округ Тольятти
МБУ г.о. Самара СШОР №5
Личные соревнования
Лилия Мороз
Дарья Бадикова
Ульяна Коновалова
В церемонии награждения принял участие первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.
По результатам чемпионата будет сформирована сборная команда Самарской области для участия в соревнованиях уровня Приволжского федерального округа и чемпионата России.
Фото: Максим Калинкин/ Самарский спорт