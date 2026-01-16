Я нашел ошибку
Биолог Ирина Лялина рассказала в пятницу, 16 января, что белки и аминокислоты в составе молока — это строительный материал для нейротрансмиттеров, участвующих в передаче сигналов между нейронами, что важно для памяти и концентрации.
Биолог: регулярное потребление молока полезно для поддержания нормальной работы мозга
В Госдуме отреагировали на иск США за долги времен Российской империи
В Госдуме отреагировали на иск США за долги времен Российской империи
16 января в министерстве культуры состоялась встреча в рамках проекта «Творческие диалоги одаренных детей в сфере искусства городов-побратимов «Самара-Снежное».
Ирина Калягина встретилась с коллегами из Снежного
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
В центре «Грация» завершился чемпионат Самарской области по художественной гимнастике. В нем участвовали спортсменки старше 16 лет. 
Лилия Мороз - чемпионка Самарской области по художественной гимнастике
В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией богослужения пройдут в воскресенье, 18 января.
Крещенские богослужения пройдут в самарских храмах 
Книжная выставка «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей» доступна для свободного посещения до 30 апреля 2026 года.
СОУНБ приглашает узнать о тонкостях языка в произведениях русских писателей на выставке «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей»
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Лилия Мороз - чемпионка Самарской области по художественной гимнастике

В центре «Грация» завершился чемпионат Самарской области по художественной гимнастике. В нем участвовали спортсменки старше 16 лет. 

В учебно-спортивном центре «Грация» завершился чемпионат Самарской области по художественной гимнастике. В нем участвовали спортсменки старше 16 лет. 

Победителями и призерами стали:

Групповые упражнения

МБУ г.о. Самара «Спортивная школа №3 им.В.А.Шишова»
Городской округ Тольятти
МБУ г.о. Самара СШОР №5

Личные соревнования

Лилия Мороз
Дарья Бадикова
Ульяна Коновалова

В церемонии награждения принял участие первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

По результатам чемпионата будет сформирована сборная команда Самарской области для участия в соревнованиях уровня Приволжского федерального округа и чемпионата России.

 

Фото:  Максим Калинкин/ Самарский спорт

Теги: Самара

