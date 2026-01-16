Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь

Пожарно-спасательный отряд № 47 противопожарной службы Самарской области напоминает правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь:
Подготовка и место
Только оборудованные купели: Окунайтесь исключительно в специально подготовленных местах, где дежурят спасатели и медики.
️Никакого алкоголя: Категорически запрещено заходить в воду в состоянии опьянения — это нарушает терморегуляцию и может привести к разрыву сосудов или остановке сердца.
️Разминка: Перед входом в воду обязательно разогрейте мышцы: сделайте небольшую зарядку, приседания или пробежку.
️Одежда и обувь: Доходите до проруби в удобной, нескользящей обуви (например, тапочках или шерстяных носках), чтобы не поскользнуться и не потерять чувствительность стоп.
Погружение
️Постепенность: Заходите в воду резко, но не ныряйте с разбега. Оптимально окунаться по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного спазма сосудов головного мозга.
️Время в воде: Новичкам рекомендуется находиться в воде не более 10–20 секунд, опытным — до 1 минуты. Долгое пребывание ведет к опасному переохлаждению.
️Дыхание: Перед самим погружением задержите дыхание, чтобы избежать его резкого перехвата («холодового шока»).
После выхода
Растирание и одежда: Сразу после выхода энергично разотритесь сухим махровым полотенцем. Быстро наденьте сухую теплую одежду и шапку.
️Горячее питье: Выпейте горячий безалкогольный напиток (чай из термоса), чтобы согреть организм изнутри.
Кому противопоказано
Воздержитесь от купания, если у вас есть:
️Сердечно-сосудистые заболевания (аритмия, гипертония).
️Заболевания почек, органов дыхания или мочеполовой системы.
️Диабет, эпилепсия или склонность к судорогам.
️Признаки простуды или ОРВИ на текущий момент.