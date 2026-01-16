Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь

Я нашел ошибку
Главные новости:
Он рассчитан на одновременное размещение до 10 человек, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
УФСИН СО: в Тольятти состоялось открытие Центра пробации
17 января страна впервые отметит День артиста. Театр «Самарская площадь» приглашает зрителей присоединиться к этому событию.
День артиста отметят в муниципальном драматическом театре «Самарская площадь
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
В 2025 году стажировку в Билайне прошло более 200 молодых специалистов. 76 из них продолжили свой путь в компании.
Билайн признан «Работодателем нового поколения» по версии Changellenge
В Минтрансе не увидели причин увеличивать скорость на платных дорогах
В Минтрансе не увидели причин увеличивать скорость на платных дорогах
С 1 марта самарцы смогут заселяться в отели с портала «Госуслуги»
С 1 марта самарцы смогут заселяться в отели с портала «Госуслуги»
В СОУНБ открылся историко-документальный просветительский проект к юбилею Самарской губернии
В СОУНБ открылся историко-документальный просветительский проект к юбилею Самарской губернии
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.53
-0.04
EUR 91.81
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь

135
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь

Пожарно-спасательный отряд № 47 противопожарной службы Самарской области напоминает правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь:
‼️Подготовка и место
Только оборудованные купели: Окунайтесь исключительно в специально подготовленных местах, где дежурят спасатели и медики.
❗️Никакого алкоголя: Категорически запрещено заходить в воду в состоянии опьянения — это нарушает терморегуляцию и может привести к разрыву сосудов или остановке сердца.
❗️Разминка: Перед входом в воду обязательно разогрейте мышцы: сделайте небольшую зарядку, приседания или пробежку.
❗️Одежда и обувь: Доходите до проруби в удобной, нескользящей обуви (например, тапочках или шерстяных носках), чтобы не поскользнуться и не потерять чувствительность стоп.
‼️Погружение
❗️Постепенность: Заходите в воду резко, но не ныряйте с разбега. Оптимально окунаться по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного спазма сосудов головного мозга.
❗️Время в воде: Новичкам рекомендуется находиться в воде не более 10–20 секунд, опытным — до 1 минуты. Долгое пребывание ведет к опасному переохлаждению.
❗️Дыхание: Перед самим погружением задержите дыхание, чтобы избежать его резкого перехвата («холодового шока»).
‼️После выхода
Растирание и одежда: Сразу после выхода энергично разотритесь сухим махровым полотенцем. Быстро наденьте сухую теплую одежду и шапку.
❗️Горячее питье: Выпейте горячий безалкогольный напиток (чай из термоса), чтобы согреть организм изнутри.
‼️Кому противопоказано
Воздержитесь от купания, если у вас есть:
❗️Сердечно-сосудистые заболевания (аритмия, гипертония).
❗️Заболевания почек, органов дыхания или мочеполовой системы.
❗️Диабет, эпилепсия или склонность к судорогам.
❗️Признаки простуды или ОРВИ на текущий момент.

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026, 19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа. Политика
421
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026, 17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района. Политика
582
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026, 09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
Даты и время отключений согласованы с руководством теле- и радиоканалов. Информацию о профилактических работах можно узнать по телефону федеральной Горячей... Общество
1188
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
102
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
134
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
16 января 2026  13:29
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
153
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
421
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
360
Весь список