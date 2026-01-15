Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля

Администрация Самары приняла решение продлить работу праздничного оформления на главной площади города. Новогодний комплекс, включающий ёлку и медиагирлянды, будет доступен для посещения до 1 февраля. Катки на площади Куйбышева продолжат работать до 1 марта.



Поводом для такого решения стала реакция горожан, которые выразили недоумение в социальных сетях и на официальной странице губернатора, увидев начало демонтажных работ. Жители отмечали, что уборка украшений в Старый Новый год сокращает праздничный период.



В мэрии дали пояснения: демонтажу в тот день подлежали только временные видеоэкраны, в то время как основное праздничное оформление планировалось сохранить. Официальное сообщение о продлении работы комплекса было опубликовано в телеграм-канале правительства Самарской области.



У жителей и гостей города сохранится возможность посещать главную новогоднюю локацию до конца месяца. Катки будут работать ещё дольше — вплоть до первого дня весны, пишет Самара-АиФ.