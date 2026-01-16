В Самаре ветераны СВО получают шанс на новую жизнь в Центре  «ОПОРА»

В Самаре создан центр пробации для участников специальной военной операции, который помогает ветеранам реинтегрироваться в общество, предотвратить повторные преступления и дать шанс на полноценную жизнь. Деятельность центра включает весь спектр необходимой помощи: содействие в оформлении документов и временной регистрации, получении положенной социальной и медицинской помощи, трудоустройстве, а также в восстановлении утраченных семейных связей.

«Наша главная задача – чтобы эти люди, прошедшие через тяжелейшие испытания, не остались один на один со своими проблемами. Совместные усилия Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» и Самарской Епархии направлены на то, чтобы каждый из них получил реальный шанс на полноценную жизнь, найдя поддержку не только в социальных услугах, но и в вере, и в церковной общине», – подчеркнула Наталья Полянскова, руководитель Самарского филиала Фонда «Защитники Отечества».

Центр функционирует как социальное общежитие, полностью оборудованное для комфортного проживания, реабилитации и досуга. В распоряжении проживающих находятся жилые комнаты, спортивный зал, комната психологической разгрузки, просторная кухня, душевые и зоны отдыха. Важным элементом поддержки стали регулярные духовные беседы со священнослужителями, индивидуальные консультации с социальными координаторами фонда и совместные молебны. На территории центра действует свой храм.

Одним из ключевых направлений является трудовая адаптация. Участники программы уже работают в самом центре, занимаясь благоустройством территории, выполняя работы по хозяйству. В планах – организация дистанционного обучения и профессиональной переподготовки в специально созданном компьютерном классе.

Ветераны узнают о возможности перейти в Центр «ОПОРА» еще во время отбывания наказания. После освобождения они получают не просто крышу над головой, а индивидуальный маршрут реабилитации. Так, для ветерана СВО Сергея Афанасьева, награжденного медалью «За Отвагу», региональный филиал фонда «Защитники Отечества» уже прорабатывает вопросы медицинского обследования и дальнейшего трудоустройства.

Эта системная работа призвана помочь вернувшимся с войны заново обрести опору в жизни.

Фото: Самарский филиал фонда «Защитники Отечества»