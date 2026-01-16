УФСИН СО: в Тольятти состоялось открытие Центра пробации

В городе Тольятти Самарской области состоялось открытие второго в регионе центра пробации, который создан автономной некоммерческой организацией «Независимость». Он рассчитан на одновременное размещение до 10 человек, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Центр пробации - специализированная организация, создаваемая в целях оказания помощи лицам, в отношении которых применяется постпенитенциарная пробация, в том числе в предоставлении временного места пребывания. Помимо получения временного места проживания, в зависимости от нуждаемости, им могут оказывать содействие в профориентации, прохождении профессиональных курсов, решении вопросов трудового и бытового устройства, а также восстановлении документов, психологической, медицинской и иной помощи. Помощь гражданам предоставляется на основании подготовленной для них индивидуальной программы ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации, а также заключенных для этого соглашений с профильными организациями.

В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Алексей Исаев, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО