МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Молдавию
В Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией богослужения пройдут в воскресенье, 18 января.
Крещенские богослужения пройдут в самарских храмах 
Книжная выставка «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей» доступна для свободного посещения до 30 апреля 2026 года.
СОУНБ приглашает узнать о тонкостях языка в произведениях русских писателей на выставке «От Пушкина до Высоцкого: словари русских писателей»
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
265 млн рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП получили предприятия малого бизнеса региона в 2025 году.
Самарская область - в ТОП-3 регионов по объему лизинговой поддержки малого бизнеса
В этом году Гонка чемпионов состоится в субботу, 24 января.
В регионе пройдет Гонка чемпионов с участием сильнейших пилотов России
Испытания локальной системы оповещения проводятся с 15 по 20 января с включением сиренно-речевых установок.
Тестовая проверка системы оповещения проходит в Куйбышевском районе Самары
При поддержке государства: новая товарно-молочная ферма начала работу в селе Старое Афонькино Шенталинского района
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
УФСИН СО: в Тольятти состоялось открытие Центра пробации

163
Он рассчитан на одновременное размещение до 10 человек, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В городе Тольятти Самарской области состоялось открытие второго в регионе центра пробации, который создан автономной некоммерческой организацией «Независимость». Он рассчитан на одновременное размещение до 10 человек, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Центр пробации - специализированная организация, создаваемая в целях оказания помощи лицам, в отношении которых применяется постпенитенциарная пробация, в том числе в предоставлении временного места пребывания. Помимо получения временного места проживания, в зависимости от нуждаемости, им могут оказывать содействие в профориентации, прохождении профессиональных курсов, решении вопросов трудового и бытового устройства, а также восстановлении документов, психологической, медицинской и иной помощи. Помощь гражданам предоставляется на основании подготовленной для них индивидуальной программы ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации, а также заключенных для этого соглашений с профильными организациями.
В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Алексей Исаев, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО 

Теги: Тольятти

