День артиста отметят в муниципальном драматическом театре «Самарская площадь

17 января страна впервые отметит День артиста — новый профессиональный праздник, приуроченный к дню рождения Константина Алексеевича Станиславского. Театр «Самарская площадь» приглашает зрителей присоединиться к этому событию.

Программа включает:

Спектакль «Чайка» в постановке заслуженного работника культуры России, художественного руководителя театра Евгения Дробышева, который вот уже 18 лет не сходит со сцены и является своеобразной визитной карточкой театра.

Во время антракта гостей ждет культурно-познавательная программа: выступления артистов, театральная викторина и другие сюрпризы.

Фото: pxhere.com