Он рассчитан на одновременное размещение до 10 человек, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
УФСИН СО: в Тольятти состоялось открытие Центра пробации
17 января страна впервые отметит День артиста. Театр «Самарская площадь» приглашает зрителей присоединиться к этому событию.
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
В 2025 году стажировку в Билайне прошло более 200 молодых специалистов. 76 из них продолжили свой путь в компании.
Билайн признан «Работодателем нового поколения» по версии Changellenge
В Минтрансе не увидели причин увеличивать скорость на платных дорогах
С 1 марта самарцы смогут заселяться в отели с портала «Госуслуги»
В СОУНБ открылся историко-документальный просветительский проект к юбилею Самарской губернии
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
В ГД хотят ввести штрафы до 1 млн руб. за нарушения при медосмотрах мигрантов

Законопроекты по противодействию нелегальной миграции и защите здоровья россиян предполагают введение штрафов до 1 миллиона рублей в случае нарушений при медосмотрах мигрантов, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

В пятницу, 16 января, группа депутатов Госдумы во главе с лидерами думских фракций и вице-спикером Ириной Яровой внесла три законопроекта по противодействию нелегальной миграции и защите здоровья россиян. Среди прочего, документы подразумевают, что въехавшие в РФ мигранты будут обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней.

"За нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранных граждан грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности от 14 до 90 суток", – сообщает Telegram-канал "Дума ТВ" со ссылкой на Яровую.

Кроме того, будет установлена самостоятельная и повышенная уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, пишет Смотрим. 

14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
16 января 2026  13:29
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
