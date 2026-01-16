В ГД хотят ввести штрафы до 1 млн руб. за нарушения при медосмотрах мигрантов

Законопроекты по противодействию нелегальной миграции и защите здоровья россиян предполагают введение штрафов до 1 миллиона рублей в случае нарушений при медосмотрах мигрантов, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

В пятницу, 16 января, группа депутатов Госдумы во главе с лидерами думских фракций и вице-спикером Ириной Яровой внесла три законопроекта по противодействию нелегальной миграции и защите здоровья россиян. Среди прочего, документы подразумевают, что въехавшие в РФ мигранты будут обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней.

"За нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранных граждан грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности от 14 до 90 суток", – сообщает Telegram-канал "Дума ТВ" со ссылкой на Яровую.

Кроме того, будет установлена самостоятельная и повышенная уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, пишет Смотрим.