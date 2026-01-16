Я нашел ошибку
Он рассчитан на одновременное размещение до 10 человек, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
УФСИН СО: в Тольятти состоялось открытие Центра пробации
17 января страна впервые отметит День артиста. Театр «Самарская площадь» приглашает зрителей присоединиться к этому событию.
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
В 2025 году стажировку в Билайне прошло более 200 молодых специалистов. 76 из них продолжили свой путь в компании.
В Минтрансе не увидели причин увеличивать скорость на платных дорогах
С 1 марта самарцы смогут заселяться в отели с портала «Госуслуги»
В СОУНБ открылся историко-документальный просветительский проект к юбилею Самарской губернии
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
С 1 марта самарцы смогут заселяться в отели с портала «Госуслуги»

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые «Правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения». Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора, пишет Самара-АиФ.

Основные изменения касаются нескольких пунктов. Теперь туристы смогут заселяться в гостиницы не только по паспорту, но и по водительским правам, загранпаспорту, авторизации на портале «Госуслуги» или с использованием биометрии.

Отели обязаны сохранять бронь за гостем в течение суток — с момента расчётного часа заезда до следующего дня. Ранее она могла быть аннулирована, если турист не прибыл к установленному сроку.

Если клиент вдруг отказался от размещения до дня заезда, ему возвращается полная оплата. Если же сообщил слишком поздно, опоздал или не появился вовсе, гостиница вправе удержать плату за сутки проживания. Также гостиницы могут отказаться от предоставления номера в одностороннем порядке — при условии полного возмещения убытков туриста.

Вводится ещё два новых формата услуг. Возвратное бронирование при своевременном уведомлении гарантирует полный возврат средств, при позднем отказе — удержание платы за сутки. Невозвратное бронирование — возможность полного или частичного удержания оплаты по договору.

От отелей теперь требуют сохранять перечень бесплатных услуг, включая вызов скорой помощи, предоставление аптечки и тонометра, доставку корреспонденции и пробуждения по запросу.

Все гостиницы и прочие средства размещения будут внесены в специальный реестр — только тогда в них будет возможно бронирование через агрегаторы.

