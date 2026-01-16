Иван Носков: «Необходимо оптимизировать силы для быстрой расчистки дворов»

В Самаре продолжаются рейды с проверкой зимнего содержания дворовых территорий и очистке кровель многоквартирных домов управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, ТСН. Качество предоставляемых жителям услуг проверяют сотрудники ГЖИ Самарской области и районных администраций Самары, пишет Самара-АиФ.

«Городские дороги, общественные пространства, тротуары, лестницы приведены в надлежащий вид сразу после снегопадов. Сейчас ведется активный вывоз снега из города. При этом во дворах проблемы, к сожалению, только копятся. Замечания от жителей и контрольных органов в их адрес обоснованы, в большинстве дворов накопилась критическая масса снега. Необходимо оптимизировать силы для расчистки дворов в ближайшие дни, – подчеркнул глава города Самары Иван Носков. – Я прошу контролирующие органы – Государственную жилищную инспекцию, управление муниципального контроля администрации города и районов – взять на контроль те компании, которые систематически получают замечания. Во дворах Самары нужно наводить порядок!»

15 января в рамках очередного рейда в Советском и Октябрьском районах Самары был выявлен ряд замечаний по очистке дворовых тротуаров, входных групп в подъезды. На улице 8-й Радиальной в районе домов №№ 21, 23 и 25, а также домов №№ 23, 25 и 27 по улице Тихвинской на момент проверки не была выполнена расчистка внутридворовых проездов, а также кровли и козырьков над входом в подъезды. Участники рейда отметили необходимость проведения своевременной противогололедной обработки.

«По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева территории региона инспектируем ежедневно. Смотрим, насколько качественно убирают дворы и проезды, обрабатывают их против гололёда, чистят кровли от снега и наледи. Задача — обеспечить системный контроль и безусловное исполнение обязательств. Все выявленные нарушения были зафиксированы и загружены в чат-бот ГЖИ Самарской области», – подчеркнул заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Сергей Старшинов.

В Советском районе Самары управляющие компании получили меньше замечаний к содержанию дворов. Например, во дворе дома № 169А по улице Авроры были расчищены входные группы и очищены кровли от наледи по периметру. «За первую рабочую неделю года выписали 11 протоколов и 7 предостережений, материалы направляем в ГЖИ Самарской области. Особое внимание всех компаний обращаем на уборку проездов и наледи. Зачастую нерасчищенная территория у контейнерных площадок становится препятствием для проезда техники регоператора. Наша ключевая задача неизменна – обеспечить комфорт и безопасность жителей на протяжении всей зимы, невзирая на капризы погоды», – сказал глава Советского района города Самары Вадим Бородин.

С начала года в Самаре комиссионно проверены 478 локаций, при этом выявлено 114 нарушений.

Отметим, что в своей работе инспекторы активно задействуют чат-бот ГЖИ Самарской области, интегрированный в государственную информационную систему ЖКХ. Уведомления о выявленных нарушениях направляются управляющей компании с указанием сроков устранения. Если предписания игнорируются, к нарушителям применяются меры ответственности — в частности, административные штрафы в размере от 250 тысяч рублей.

Напомним, что сообщить о ненадлежащем качестве уборки в своем дворе можно в УК или ГЖИ Самарской области, сделать это можно через мобильное приложение ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru.