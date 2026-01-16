Иван Носков: «Необходимо оптимизировать силы для быстрой расчистки дворов»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Он рассчитан на одновременное размещение до 10 человек, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
УФСИН СО: в Тольятти состоялось открытие Центра пробации
17 января страна впервые отметит День артиста. Театр «Самарская площадь» приглашает зрителей присоединиться к этому событию.
День артиста отметят в муниципальном драматическом театре «Самарская площадь
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
В 2025 году стажировку в Билайне прошло более 200 молодых специалистов. 76 из них продолжили свой путь в компании.
Билайн признан «Работодателем нового поколения» по версии Changellenge
В Минтрансе не увидели причин увеличивать скорость на платных дорогах
В Минтрансе не увидели причин увеличивать скорость на платных дорогах
С 1 марта самарцы смогут заселяться в отели с портала «Госуслуги»
С 1 марта самарцы смогут заселяться в отели с портала «Госуслуги»
В СОУНБ открылся историко-документальный просветительский проект к юбилею Самарской губернии
В СОУНБ открылся историко-документальный просветительский проект к юбилею Самарской губернии
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.53
-0.04
EUR 91.81
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Иван Носков: «Необходимо оптимизировать силы для быстрой расчистки дворов»

122
Иван Носков: «Необходимо оптимизировать силы для быстрой расчистки дворов»

В Самаре продолжаются рейды с проверкой зимнего содержания дворовых территорий и очистке кровель многоквартирных домов управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, ТСН. Качество предоставляемых жителям услуг проверяют сотрудники ГЖИ Самарской области и районных администраций Самары, пишет Самара-АиФ. 

«Городские дороги, общественные пространства, тротуары, лестницы приведены в надлежащий вид сразу после снегопадов. Сейчас ведется активный вывоз снега из города. При этом во дворах проблемы, к сожалению, только копятся. Замечания от жителей и контрольных органов в их адрес обоснованы, в большинстве дворов накопилась критическая масса снега. Необходимо оптимизировать силы для расчистки дворов в ближайшие дни, – подчеркнул глава города Самары Иван Носков. – Я прошу контролирующие органы – Государственную жилищную инспекцию, управление муниципального контроля администрации города и районов – взять на контроль те компании, которые систематически получают замечания. Во дворах Самары нужно наводить порядок!»

15 января в рамках очередного рейда в Советском и Октябрьском районах Самары был выявлен ряд замечаний по очистке дворовых тротуаров, входных групп в подъезды. На улице 8-й Радиальной в районе домов №№ 21, 23 и 25, а также домов №№ 23, 25 и 27 по улице Тихвинской на момент проверки не была выполнена расчистка внутридворовых проездов, а также кровли и козырьков над входом в подъезды. Участники рейда отметили необходимость проведения своевременной противогололедной обработки. 

«По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева территории региона инспектируем ежедневно. Смотрим, насколько качественно убирают дворы и проезды, обрабатывают их против гололёда, чистят кровли от снега и наледи. Задача — обеспечить системный контроль и безусловное исполнение обязательств. Все выявленные нарушения были зафиксированы и загружены в чат-бот ГЖИ Самарской области», – подчеркнул заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Сергей Старшинов. 

В Советском районе Самары управляющие компании получили меньше замечаний к содержанию дворов. Например, во дворе дома № 169А по улице Авроры были расчищены входные группы и очищены кровли от наледи по периметру. «За первую рабочую неделю года выписали 11 протоколов и 7 предостережений, материалы направляем в ГЖИ Самарской области. Особое внимание всех компаний обращаем на уборку проездов и наледи. Зачастую нерасчищенная территория у контейнерных площадок становится препятствием для проезда техники регоператора. Наша ключевая задача неизменна – обеспечить комфорт и безопасность жителей на протяжении всей зимы, невзирая на капризы погоды», – сказал глава Советского района города Самары Вадим Бородин.

С начала года в Самаре комиссионно проверены 478 локаций, при этом выявлено 114 нарушений.

Отметим, что в своей работе инспекторы активно задействуют чат-бот ГЖИ Самарской области, интегрированный в государственную информационную систему ЖКХ. Уведомления о выявленных нарушениях направляются управляющей компании с указанием сроков устранения. Если предписания игнорируются, к нарушителям применяются меры ответственности — в частности, административные штрафы в размере от 250 тысяч рублей.

Напомним, что сообщить о ненадлежащем качестве уборки в своем дворе можно в УК или ГЖИ Самарской области, сделать это можно через мобильное приложение ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
102
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
134
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
16 января 2026  13:29
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
153
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
421
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
360
Весь список