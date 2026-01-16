В Минтрансе не увидели причин увеличивать скорость на платных дорогах

Оснований для увеличения максимально разрешенной скорости на платных дорогах, которая сейчас составляет 130 км/ч, нет. Об этом заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин, передает ТАСС 16 января.

Как указал Никитин, нештрафуемый порог в 20 км/ч позволяет водителям ускоряться до 150 км/ч, и этой скорости «более чем достаточно». Таким образом, целесообразности в таком повышении нет, считает глава Минтранса.

Впрочем, по словам министра, ведомство изучает возможность поднять лимит на других трассах, где он ниже.

К примеру, на автомагистрали «Таврида» максимально разрешенная скорость сейчас составляет 90 км/ч. На некоторых участках скоростной лимит в будущем может быть увеличен до 110–120 км/ч, поделился Никитин.

Как ранее неоднократно заявлял глава Госавтоинспекции Михаил Черников, ведомство рассматривает повышение максимально допустимой скорости на некоторых дорогах страны до 150 км/ч, но только на тех участках, где это безопасно.