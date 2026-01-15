Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона

Уважаемые сотрудники и ветераны следственного управления

Следственного комитета Российской Федерации

по Самарской области!

Поздравляю вас с Днем образования Следственного комитета Российской Федерации и 15-й годовщиной ведомства!

Своим трудом вы способствуете укреплению российской государственности, обеспечению торжества закона, защите прав и интересов граждан, достижению национальных целей развития, поставленных Президентом России В.В. Путиным.

В центре вашего внимания расследование нарушений конституционных прав граждан, тяжких и особо тяжких преступлений против личности, преступных посягательств в сфере экономики, проявлений коррупции, киберпреступлений. Особо важное направление вашей работы – поддержка участников специальной военной операции и их семей.

Сотрудников вашего ведомства отличают высочайший профессионализм, принципиальность и ответственность. Опираясь на эти качества, вы успешно решаете поставленные перед вами задачи.

Искренне благодарю вас за верность своему призванию и совместную работу на благо Самарской области. Спасибо ветеранам следственных органов, достойно воспитывающим молодое поколение специалистов.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Самарской области

В.А. Федорищев