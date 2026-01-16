В Самарской области утвердили регламент решения конфликтов в школах и колледжах

В школах и колледжах Самарской области внедряют обновленный регламент урегулирования конфликтов. Методика была представлена в Минпросвещении РФ в конце прошлого года.

Документы предусматривают поэтапное рассмотрение конфликтных ситуаций. На первом этапе администрация фиксирует инцидент, а при серьезных нарушениях подключаются правоохранительные органы.

Далее учебное заведение проводит внутреннее расследование, после чего материалы передаются в специальную комиссию. Члены комиссии принимают окончательное решение и оформляют письменное заключение по результатам рассмотрения, пишет Самара-МК.