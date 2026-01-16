Жители самарских дворов пожаловались на уборку снега управляющими компаниями

Я нашел ошибку
Он рассчитан на одновременное размещение до 10 человек, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
УФСИН СО: в Тольятти состоялось открытие Центра пробации
17 января страна впервые отметит День артиста. Театр «Самарская площадь» приглашает зрителей присоединиться к этому событию.
День артиста отметят в муниципальном драматическом театре «Самарская площадь
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
В 2025 году стажировку в Билайне прошло более 200 молодых специалистов. 76 из них продолжили свой путь в компании.
Билайн признан «Работодателем нового поколения» по версии Changellenge
В Минтрансе не увидели причин увеличивать скорость на платных дорогах
С 1 марта самарцы смогут заселяться в отели с портала «Госуслуги»
В СОУНБ открылся историко-документальный просветительский проект к юбилею Самарской губернии
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
138
Жители двора на улице 8-й Радиальной в Самаре сообщили о проблемах с работой управляющей компании в зимний период. По их словам, после снегопада дорогу долго не расчищали, а техника появилась лишь перед приездом съемочной группы.

Во время планового мониторинга двор посетили представители областной жилищной инспекции и районной администрации. В проверочный маршрут включили дома, от жителей которых поступили обращения в ГЖИ, в том числе здания, обслуживаемые той же управляющей компанией.

В инспекции пояснили, что при отсутствии реакции на жалобы в течение суток проводятся проверки и назначаются штрафы, размер которых для УК может достигать 250 тысяч рублей. Нарушения были выявлены и в других районах города, в том числе на улице Авроры, где руководство управляющей компании признало замечания, сославшись на ограниченное финансирование.

В администрации Советского района подчеркнули, что все обращения жителей по вопросам уборки и наледи находятся на контроле и должны устраняться в суточный срок. Из-за погодных условий контроль за работой управляющих компаний в Самаре был усилен, рейды продолжаются, пишет Самара-МК.

В центре внимания
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
102
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
134
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
16 января 2026  13:29
153
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
421
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
360
