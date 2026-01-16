Жители самарских дворов пожаловались на уборку снега управляющими компаниями

Жители двора на улице 8-й Радиальной в Самаре сообщили о проблемах с работой управляющей компании в зимний период. По их словам, после снегопада дорогу долго не расчищали, а техника появилась лишь перед приездом съемочной группы.

Во время планового мониторинга двор посетили представители областной жилищной инспекции и районной администрации. В проверочный маршрут включили дома, от жителей которых поступили обращения в ГЖИ, в том числе здания, обслуживаемые той же управляющей компанией.

В инспекции пояснили, что при отсутствии реакции на жалобы в течение суток проводятся проверки и назначаются штрафы, размер которых для УК может достигать 250 тысяч рублей. Нарушения были выявлены и в других районах города, в том числе на улице Авроры, где руководство управляющей компании признало замечания, сославшись на ограниченное финансирование.

В администрации Советского района подчеркнули, что все обращения жителей по вопросам уборки и наледи находятся на контроле и должны устраняться в суточный срок. Из-за погодных условий контроль за работой управляющих компаний в Самаре был усилен, рейды продолжаются, пишет Самара-МК.