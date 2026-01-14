Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»

В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района. Здесь в рамках инвестиционного соглашения с Правительством Самарской области реализуется уникальный для российской фармацевтики проект по производству капсул.

Предприятие начало свою работу 13 лет назад и сегодня выпускает более 700 наименований спортивного питания и БАДов. В рамках инвестиционного проекта, подписанного с Правительством Самарской области в 2024 году, предприятие запустило первое и единственное в России производство полного цикла твердых желатиновых и растительных фармацевтических капсул для лекарственных средств. Ранее такая продукция целиком завозилась из-за рубежа.

«В России не было подобной технологии. После подписания соглашения с Правительством Самарской области о сотрудничестве мы взяли экспериментальную установку. Выявили все необходимые параметры и после этого заказали полноценные и единственные в мире производственные линии. На них мы выпускаем продукцию для наших фармацевтических компаний», – рассказал основатель и генеральный директор компании «СамАрс» Юрий Кузнецов.

Губернатор Вячеслав Федорищев ознакомился с работой предприятия и провел рабочую встречу с руководством компании, где обсуждались дальнейшие планы развития завода.

«Продукция, которую вы производите, является не только коммерчески привлекательной, но она еще очень важна для развития спортивного сектора и отрасли здравоохранения, – отметил глава региона. – Приятно видеть, что инвестиционное соглашение реализуется в срок. Очень высокотехнологичные решения применяются на предприятии. Важно, что вы не останавливаетесь, есть инвестиционная и производственная программы».

В дальнейших планах предприятия – расширение производственных мощностей.

«Мы активно пользуемся мерами государственной поддержки. Планируем, что в будущем наши капсулы займут до 40% объема российского рынка», – сообщил генеральный директор «СамАрс».

«Знаю, что вы в постоянном контакте с минпромторгом Самарской области и министерством экономического развития региона. Будем и дальше помогать. Мы поддерживаем наш сильный высокотехнологичный бизнес. Уверен, что с таким руководством, настроем, трудовым коллективом все получится и все планы будут реализованы», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области