Главные новости:
13 января в театре для детей и молодежи «Мастерская» начала свою работу выставка «Привет из Самары».
Выставка к 175-летию Самарской губернии открылась в театре для детей и молодежи «Мастерская»
Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю.
Врач Сергиевской ЦРБ рассказала о последствия малоподвижного образа жизни для здоровья
В областном правительстве подвели итоги программы газификации за 2025 год
В областном правительстве подвели итоги программы газификации за 2025 год
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
17, 18 января в Самарской области похолодает до -21 °С. В связи с этим энергетики региона повысят температуру воды в системе отопления.
Безопасно и экономно: как самарцам пережить холодную неделю
Женщину без сознания 8 января текущего года обнаружили у продуктового магазина на бульваре Гая в Автозаводском районе.
Полицейские устанавливают личность женщины, скончавшейся в тольяттинской горбольнице
ДТП произошло вечером 12 января.
В Сызрани на переходе женщина попала под колеса автомобиля, водитель с места ДТП скрылся
В 2025 году на получение электронной квитанции от Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подписались 15 500 клиентов.
Удобство электронной квитанции оценили уже 120 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»

114
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.

В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района. Здесь в рамках инвестиционного соглашения с Правительством Самарской области реализуется уникальный для российской фармацевтики проект по производству капсул.

Предприятие начало свою работу 13 лет назад и сегодня выпускает более 700 наименований спортивного питания и БАДов. В рамках инвестиционного проекта, подписанного с Правительством Самарской области в 2024 году, предприятие запустило первое и единственное в России производство полного цикла твердых желатиновых и растительных фармацевтических капсул для лекарственных средств. Ранее такая продукция целиком завозилась из-за рубежа.

«В России не было подобной технологии. После подписания соглашения с Правительством Самарской области о сотрудничестве мы взяли экспериментальную установку. Выявили все необходимые параметры и после этого заказали полноценные и единственные в мире производственные линии. На них мы выпускаем продукцию для наших фармацевтических компаний», – рассказал основатель и генеральный директор компании «СамАрс» Юрий Кузнецов.

Губернатор Вячеслав Федорищев ознакомился с работой предприятия и провел рабочую встречу с руководством компании, где обсуждались дальнейшие планы развития завода.

«Продукция, которую вы производите, является не только коммерчески  привлекательной, но она еще очень важна для развития спортивного сектора и отрасли здравоохранения, – отметил глава региона. – Приятно видеть, что инвестиционное соглашение реализуется в срок. Очень высокотехнологичные решения применяются на предприятии.  Важно, что вы не останавливаетесь, есть инвестиционная и производственная программы».

В дальнейших планах предприятия – расширение производственных мощностей.

«Мы активно пользуемся мерами государственной поддержки. Планируем, что в будущем наши капсулы займут до 40% объема российского рынка», – сообщил генеральный директор «СамАрс».

«Знаю, что вы в постоянном контакте с минпромторгом Самарской области и  министерством экономического развития региона. Будем и дальше помогать.   Мы поддерживаем  наш сильный высокотехнологичный бизнес. Уверен, что с таким руководством, настроем, трудовым коллективом все получится и все планы будут реализованы», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

