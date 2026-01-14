Названы способы восстановить организм после праздников

После длительных новогодних праздников с их обильными застольями, нарушенным режимом и сниженной подвижностью многие сталкиваются с ощущением тяжести, отеками, мышечным напряжением и упадком сил. Инструктор по массажу клиники академика Ройтберга Александр Скрыпченко объяснил в беседе с «Известиями» 13 января, как мягко помочь организму вернуться в рабочий ритм, избегая резких и интенсивных методов.

По словам специалиста, в первые дни после праздников наиболее эффективен лимфодренажный массаж, направленный на снятие отеков и улучшение оттока лимфы, что особенно актуально после избытка соли и алкоголя. Затем, на третий-пятый день, можно подключить классический расслабляющий массаж спины и шеи для снятия мышечных зажимов, накопленных из-за стресса и сидячего образа жизни. С пятого дня рекомендуется тонизирующий массаж, включая область живота, для улучшения микроциркуляции и пищеварения, однако проводить его следует не натощак и не сразу после еды.

«Отдельное внимание стоит уделить стопам, используя методы рефлексотерапии, которые помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и снизить тревожность. Ежедневно можно практиковать миофасциальный релиз — самомассаж с помощью специального ролла или мяча для восстановления подвижности мышц и снятия ощущения застоя», — поделился эксперт.

Скрыпченко подчеркивает, что начинать восстановление следует с мягких техник, избегая интенсивных воздействий, особенно в состоянии острого недомогания или сильной усталости. Важно пить достаточное количество воды до и после процедур для усиления эффекта и сочетать массаж с легкой физической активностью, такой как прогулки или растяжка.

Правильно подобранный массаж, по словам специалиста, является не просто приятной процедурой, а мощным инструментом для мягкой перезагрузки организма, помогая вернуть легкость и ясность уже через несколько дней.