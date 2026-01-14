Я нашел ошибку
Главные новости:
Электрические Lada Largus начнут использовать в «Мосгортрансе»
Электрические Lada Largus начнут использовать в «Мосгортрансе»
Названы способы восстановить организм после праздников
Названы способы восстановить организм после праздников
«Крылья Советов» откроют игровую программу 23 января матчем против сербского клуба «ИМТ».
«Крылья Советов»: расписание контрольных матчей на FONBET Зимних сборах
Как отметили в Минцифры, такая проверка поможет повысить безопасность на дорогах и сократить число незаконных перевозчиков.
Россияне теперь могут проверить сведения о легальности такси на "Госуслугах"
Столкнулись с отказом при оплате проезда социальной картой «Zа Победу!» - звоните на горячую линию
Столкнулись с отказом при оплате проезда социальной картой «Zа Победу!» - звоните на горячую линию
В новокузнецком роддоме, где за первые дни января скончались 9 младенцев, было зафиксировано более 150 нарушений за 2024 год.
Милонов назвал подлостью и ударом по системе здравоохранения гибель младенцев в Новокузнецке
Работа инспекторов ГИМС не прекращалась даже в период длинных праздничных выходных в начале 2026 года.
Инспекторы ГИМС СО предупреждают об опасности выхода на лед водоемов 
На должнось Наталия Трошкина назначена распоряжением Губернатора Самарской области от 30.12.2025.
И.о. главы ТФОМС Самарской области назначена Наталия Трошкина
Названы способы восстановить организм после праздников

98
Названы способы восстановить организм после праздников

После длительных новогодних праздников с их обильными застольями, нарушенным режимом и сниженной подвижностью многие сталкиваются с ощущением тяжести, отеками, мышечным напряжением и упадком сил. Инструктор по массажу клиники академика Ройтберга Александр Скрыпченко объяснил в беседе с «Известиями» 13 января, как мягко помочь организму вернуться в рабочий ритм, избегая резких и интенсивных методов.

По словам специалиста, в первые дни после праздников наиболее эффективен лимфодренажный массаж, направленный на снятие отеков и улучшение оттока лимфы, что особенно актуально после избытка соли и алкоголя. Затем, на третий-пятый день, можно подключить классический расслабляющий массаж спины и шеи для снятия мышечных зажимов, накопленных из-за стресса и сидячего образа жизни. С пятого дня рекомендуется тонизирующий массаж, включая область живота, для улучшения микроциркуляции и пищеварения, однако проводить его следует не натощак и не сразу после еды.

«Отдельное внимание стоит уделить стопам, используя методы рефлексотерапии, которые помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и снизить тревожность. Ежедневно можно практиковать миофасциальный релиз — самомассаж с помощью специального ролла или мяча для восстановления подвижности мышц и снятия ощущения застоя», — поделился эксперт.

Скрыпченко подчеркивает, что начинать восстановление следует с мягких техник, избегая интенсивных воздействий, особенно в состоянии острого недомогания или сильной усталости. Важно пить достаточное количество воды до и после процедур для усиления эффекта и сочетать массаж с легкой физической активностью, такой как прогулки или растяжка.

Правильно подобранный массаж, по словам специалиста, является не просто приятной процедурой, а мощным инструментом для мягкой перезагрузки организма, помогая вернуть легкость и ясность уже через несколько дней.

Здравоохранение
Названы способы восстановить организм после праздников
14 января 2026  09:06
Названы способы восстановить организм после праздников
98
В новокузнецком роддоме, где за первые дни января скончались 9 младенцев, было зафиксировано более 150 нарушений за 2024 год.
13 января 2026  20:36
Милонов назвал подлостью и ударом по системе здравоохранения гибель младенцев в Новокузнецке
407
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе
13 января 2026  17:20
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе
392
13 января зам. главного врача Самарской психиатрической больницы Никита Дорошенко рассказал подробнее о данном заболевании.
13 января 2026  15:19
Самарский врач-психиатр: "Депрессия — это болезнь, а не слабость характера"
475
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
13 января 2026  14:11
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
460
«Земский фельдшер»: в состав самарской скорой медицинской помощи пришли 24 новых специалиста
12 января 2026  17:11
«Земский фельдшер»: в состав самарской скорой медицинской помощи пришли 24 новых специалиста
578
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
12 января 2026  14:49
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
754
Россияне стали чаще экономить на лекарствах
12 января 2026  10:00
Россияне стали чаще экономить на лекарствах
420
Состоянии алкогольного опьянения снижается чувство страха, ухудшаются концентрация внимания, нарушается координация движений, что может привести к падениям и травмам.
11 января 2026  13:39
Психотерапевт: употребление алкоголя в бане может быть смертельно опасно
796
Правила, которые помогут сделать ваши поездки безопасными и комфортными для всех.
9 января 2026  14:31
Самарцам рассказали, как минимизировать опасность и избежать ДТП зимой
1127
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15852
В центре внимания
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
391
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
616
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
328
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
539
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
977
