электрогазосварщики стали самой востребованной рабочей профессией в 2025 году

Аналитики Авито Работы изучили, как изменился спрос на рабочие профессии в 2025 году по сравнению с прошлым годом, и назвали специалистов, которых работодатели искали чаще всего. Лидерами рейтинга стали электрогазосварщики — за год число вакансий выросло в 2,7 раза (+172%), а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников достигли 104 469 руб/мес. В число обязанностей этих специалистов входят сварочные работы при строительстве, ремонте и монтаже металлоконструкций, трубопроводов и промышленного оборудования.