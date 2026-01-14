В селе Каменка капитально отремонтировали  подразделение Шенталинской больницы

Я нашел ошибку
Главные новости:
13 января в театре для детей и молодежи «Мастерская» начала свою работу выставка «Привет из Самары».
Выставка к 175-летию Самарской губернии открылась в театре для детей и молодежи «Мастерская»
Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю.
Врач Сергиевской ЦРБ рассказала о последствия малоподвижного образа жизни для здоровья
В областном правительстве подвели итоги программы газификации за 2025 год
В областном правительстве подвели итоги программы газификации за 2025 год
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
17, 18 января в Самарской области похолодает до -21 °С. В связи с этим энергетики региона повысят температуру воды в системе отопления.
Безопасно и экономно: как самарцам пережить холодную неделю
Женщину без сознания 8 января текущего года обнаружили у продуктового магазина на бульваре Гая в Автозаводском районе.
Полицейские устанавливают личность женщины, скончавшейся в тольяттинской горбольнице
ДТП произошло вечером 12 января.
В Сызрани на переходе женщина попала под колеса автомобиля, водитель с места ДТП скрылся
В 2025 году на получение электронной квитанции от Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подписались 15 500 клиентов.
Удобство электронной квитанции оценили уже 120 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.85
0.06
EUR 92.4
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В селе Каменка капитально отремонтировали  подразделение Шенталинской больницы

126
В 2025 году в Шенталинскую больницу в рамках нацпроекта поставлено новое оборудование - аппаратура для проведения офтальмологических и оториноларингологических обследований, лабораторное оборудование для выполнения экспресс-анализов.

Капитальный ремонт офиса врача общей практики провели благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

"Выполнен полный комплекс работ: полностью обновлены полы, стены и потолки, заменены системы водоснабжения и водоотведения, отопления и электроснабжения, установлена современная пожарно-охранная сигнализация. Созданы все условия для медработников и пациентов", - рассказал главный врач Шенталинской центральной районной больницы Вячеслав Михайлов.

В 2025 году в Шенталинскую больницу в рамках нацпроекта поставлено новое оборудование - аппаратура для проведения офтальмологических и оториноларингологических обследований, лабораторное оборудование для выполнения экспресс-анализов. В рамках дооснащения учреждение получило новые глюкометры и аппараты ЭКГ.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году благодаря средствам федерального и областного бюджета капитально отремонтированы более 150 объектов здравоохранения.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю.
14 января 2026, 18:19
Врач Сергиевской ЦРБ рассказала о последствия малоподвижного образа жизни для здоровья
Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю. Здравоохранение
43
В новокузнецком роддоме, где за первые дни января скончались 9 младенцев, было зафиксировано более 150 нарушений за 2024 год.
13 января 2026, 20:36
Милонов назвал подлостью и ударом по системе здравоохранения гибель младенцев в Новокузнецке
В новокузнецком роддоме, где за первые дни января скончались 9 младенцев, было зафиксировано более 150 нарушений за 2024 год. Здравоохранение
537
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе
13 января 2026, 17:20
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе
Специалисты приступили к работе на новом оборудовании с конца 2025 года. Здравоохранение
475
Здравоохранение
Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю.
14 января 2026  18:19
Врач Сергиевской ЦРБ рассказала о последствия малоподвижного образа жизни для здоровья
43
В 2025 году в Шенталинскую больницу в рамках нацпроекта поставлено новое оборудование - аппаратура для проведения офтальмологических и оториноларингологических обследований, лабораторное оборудование для выполнения экспресс-анализов.
14 января 2026  16:49
В селе Каменка капитально отремонтировали  подразделение Шенталинской больницы
126
Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %
14 января 2026  13:46
Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %
228
Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств
14 января 2026  13:35
Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств
239
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
14 января 2026  12:07
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
212
Названы способы восстановить организм после праздников
14 января 2026  09:06
Названы способы восстановить организм после праздников
246
В новокузнецком роддоме, где за первые дни января скончались 9 младенцев, было зафиксировано более 150 нарушений за 2024 год.
13 января 2026  20:36
Милонов назвал подлостью и ударом по системе здравоохранения гибель младенцев в Новокузнецке
537
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе
13 января 2026  17:20
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе
475
13 января зам. главного врача Самарской психиатрической больницы Никита Дорошенко рассказал подробнее о данном заболевании.
13 января 2026  15:19
Самарский врач-психиатр: "Депрессия — это болезнь, а не слабость характера"
537
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
13 января 2026  14:11
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
516
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15857
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
93
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
237
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
209
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
497
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
454
Весь список