В селе Каменка капитально отремонтировали  подразделение Шенталинской больницы

Капитальный ремонт офиса врача общей практики провели благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

"Выполнен полный комплекс работ: полностью обновлены полы, стены и потолки, заменены системы водоснабжения и водоотведения, отопления и электроснабжения, установлена современная пожарно-охранная сигнализация. Созданы все условия для медработников и пациентов", - рассказал главный врач Шенталинской центральной районной больницы Вячеслав Михайлов.

В 2025 году в Шенталинскую больницу в рамках нацпроекта поставлено новое оборудование - аппаратура для проведения офтальмологических и оториноларингологических обследований, лабораторное оборудование для выполнения экспресс-анализов. В рамках дооснащения учреждение получило новые глюкометры и аппараты ЭКГ.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году благодаря средствам федерального и областного бюджета капитально отремонтированы более 150 объектов здравоохранения.

Фото: минздрав СО