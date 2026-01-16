РЖД может продать 49% Федеральной грузовой компании

"Российские железные дороги" (РЖД) рассматривают продажу 49% акций Федеральной грузовой компании (ФГК). Сумма сделки может составить около 44 миллиардов рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.

По его данным, цена может быть скорректирована по итогам года и с учетом прогнозов рынка оперирования. Прибыль от продажи не запланирована. Долю в ФГК планируется продать с открытого аукциона, РЖД разработает критерии допуска к участию, уточнил источник издания.

ФГК является вторым по величине железнодорожном оператором в России и управляет более чем 134 тысячами единиц подвижного состава.

Отмечается, что в январе-сентябре 2025 года ФГК сократила погрузку на 30,3% год к году – 54,3 миллиона тонн. Выручка компании в 2024 году выросла на 10%, до 126,98 миллиарда рублей, а чистая прибыль снизилась на 2,8% – до 46,97 миллиарда.

Официальных комментариев от РЖД не поступало.