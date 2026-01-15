Я нашел ошибку
«Роскачество» выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
Регистрация открыта до 16 февраля 2026 года. Программа рассчитана как на тех, кто только задумывается о бизнесе, так и на опытных предпринимателей.
Ветеранов СВО обучат основам бизнеса на втором потоке проекта «СВОе Дело. Самарская область»
В среду, 14 января 2026 года, рабочее совещание по по строительству межвузовского кампуса провел Виталий Шабалатов. 
Виталий Шабалатов провел рабочее совещание по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
Творческие диалоги Самары и Снежного: юные таланты из ДНР приехали для обмена опытом
В 2026 году в губернии проведут работы по 7 объектам для экологической реабилитации акваторий
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
Заявку можно подать до 30 января, а сами занятия начнутся в феврале.
В Самаре открыта регистрация на обучение в Школе вожатского мастерства
16 января температура воздуха в Самаре ночью -15, -17°С, днем -10, -12°С.
16 января в регионе без осадков, до -14°С
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Портативный цифровой кольпоскоп, разработанный учёными Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ), впервые приобрело для своей клинической практики лечебное учреждение. Устройство поступило в гинекологическое отделение онкологической поликлиники Тольяттинской городской клинической больницы №5. Кольпоскоп, разработанный в рамках госзадания Министерства здравоохранения РФ, предназначен для раннего выявления патологий шейки матки и будет использоваться в онкологическом скрининге. 
Ранее он успешно прошел апробацию в этом учреждении, которое является одной из клинических баз СамГМУ. 
«Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь, который реализуется по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина. Этот аппарат решает конкретные и важные задачи в амбулаторном звене. Кольпоскоп необходим для первичного приёма женщин и проведения скрининга онкологических заболеваний. Это прямой путь к снижению смертности от предотвратимых причин, ведь он позволяет заподозрить проблему на самых ранних этапах», — прокомментировал главный врач больницы Александр Вавилов. Он также добавил, что специалисты больницы полностью освоили работу с новым аппаратом. 
Как отмечает один из авторов разработки, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии института педиатрии СамГМУ, врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Анна Колсанова, регулярное проведение кольпоскопии, в частности, с использованием разработки СамГМУ, позволяет повысить эффективность онкологического скрининга и значительно увеличить выявляемость рака шейки матки на ранних, курабельных стадиях.
«Своевременное проведение этого вида исследований — это значимый шаг к персонализированной и предиктивной медицине. Преимущество разработки — в высоком качестве изображения с 32-кратным оптическим увеличением, что обеспечивает исключительную чёткость визуализации. Кроме того, аппарат позволяет передавать и сохранять данные по каждому пациенту, формируя цифровую базу для дальнейшего анализа и динамического наблюдения», — подчеркнула Анна Колсанова.
В конце 2025 года кольпоскоп СамГМУ стал частью масштабного пилотного проекта в Самарской области по использованию технологий искусственного интеллекта для анализа кольпограмм. В нём принимает участие НМИЦ им. В.А. Алмазова, специалисты которого разрабатывают технологии искусственного интеллекта для работы с изображениями, полученными с помощью кольпоскопа СамГМУ. Кроме того, продолжается апробация аппаратов в 8 самарских медицинских учреждениях региона: Новокуйбышевской ЦГБ, Красноармейской ЦРБ, Волжской РКБ, Сергиевской ЦРБ, Красноярской ЦРБ, Ставропольской ЦРБ, Сызранской ЦГРБ и Кинель-Черкасской ЦРБ. Портативный кольпоскоп используется мобильными медицинскими бригадами, выезжающими на предприятия и в отдаленные населенные пункты, а также в фельдшерско-акушерских пунктах.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

