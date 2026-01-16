Спрос на фермерскую продукцию перед Новым годом в России вырос на 45%

Спрос на фермерскую продукцию в России в преддверии новогодних праздников вырос на 45%. Об этом рассказали в Корпорации МСП.

Показатели были зафиксированы операторами "Фермерских островов" – специальным проектом МСП для сельхозпроизводителей.

"Россияне стали чаще выбирать фермерские продукты для новогодних праздников: спрос на товары от фермеров в декабре вырос на 45% по сравнению с остальными месяцами 2025 года", – сказали представители Корпорации в интервью ТАСС.

По словам гендира МСП Александра Исаевича, фермерский рынок становится все более востребованным, так как для населения на первый план выходят качество и натуральность продукта.