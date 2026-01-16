Китай с 1 января полностью остановил импорт электроэнергии из России

Китай полностью прекратил закупки электроэнергии из России с 1 января 2026 года. По данным “Ъ”, это связано с тем, что экспортные цены впервые превысили внутренние китайские, сделав импорт невыгодным.

Действующий контракт между «Интер РАО» и китайской Государственной электросетевой корпорацией заключен до 2037 года. Однако поставки сокращались с августа 2023 года из-за растущего дефицита мощностей в энергосистеме Дальнего Востока. В «Интер РАО» “Ъ” заявили, что контракт не расторгнут, а стороны «активно изучают возможности для осуществления торговли».

В Минэнерго уточнили, что экспорт может быть возобновлен при получении запроса от КНР и достижении взаимовыгодных условий. Аналитики отмечают, что для Китая объемы российских поставок были незначительны и легко замещаемы.