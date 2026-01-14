В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта

Около 100 жителей деревни Висловка Красноярского района получают медицинскую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте. Объект возведен в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В современном модульном здании приём ведёт новый фельдшер. Ранее медицинские осмотры, вакцинацию и диспансеризацию местные жители проходили в рамках выездов мобильной бригады.

«В 2025 году в Красноярском районе введены в эксплуатацию два новых фельдшерско-акушерских пункта — в селах Висловка и Шилан. Это совершенно другие условия для медработников и пациентов — чистые, светлые и тёплые помещения. В таких условиях работать приятно, а оказывать помощь — ещё с большим удовольствием. Кроме того, оба пункта оснащены современным оборудованием», — подчеркнул главный врач Красноярской центральной районной больницы Александр Крятов.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году за счет средств федерального и областного бюджета в регионе возведено 48 ФАПов, 1 офис врача общей практики и 2 врачебные амбулатории.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области