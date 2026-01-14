Я нашел ошибку
В Нефтегорском районе загорелся частный дом на площади 150 квадратных метро
МВД России предупреждает о схемах мошенничества под предлогом взаимодействия с автошколами
в Кинельском районе при пожаре в охранной будке погиб человек
В Сызрани полицейские проводят проверку по факту доставления в больницу трех участников ДТП
Желая продлить телефонный договор, самарец отдал мошенникам 63 тысячи
В Самарской области на Волге лед почти в два раза тоньше обычного
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
Кинолог назвал симптомы обморожения у питомца
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта

Около 100 жителей деревни Висловка Красноярского района получают медицинскую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте. Объект возведен в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В современном модульном здании приём ведёт новый фельдшер. Ранее медицинские осмотры, вакцинацию и диспансеризацию местные жители проходили в рамках выездов мобильной бригады.
«В 2025 году в Красноярском районе введены в эксплуатацию два новых фельдшерско-акушерских пункта — в селах Висловка и Шилан. Это совершенно другие условия для медработников и пациентов — чистые, светлые и тёплые помещения. В таких условиях работать приятно, а оказывать помощь — ещё с большим удовольствием. Кроме того, оба пункта оснащены современным оборудованием», — подчеркнул главный врач Красноярской центральной районной больницы Александр Крятов.
Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году за счет средств федерального и областного бюджета в регионе возведено 48 ФАПов, 1 офис врача общей практики и 2 врачебные амбулатории.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

Здравоохранение
14 января 2026  12:07
Названы способы восстановить организм после праздников

14 января 2026  09:06
14 января 2026  09:06
Названы способы восстановить организм после праздников
В новокузнецком роддоме, где за первые дни января скончались 9 младенцев, было зафиксировано более 150 нарушений за 2024 год.
13 января 2026  20:36
Милонов назвал подлостью и ударом по системе здравоохранения гибель младенцев в Новокузнецке
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе

13 января 2026  17:20
13 января 2026  17:20
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе
13 января зам. главного врача Самарской психиатрической больницы Никита Дорошенко рассказал подробнее о данном заболевании.
13 января 2026  15:19
Самарский врач-психиатр: "Депрессия — это болезнь, а не слабость характера"
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек

13 января 2026  14:11
13 января 2026  14:11
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
«Земский фельдшер»: в состав самарской скорой медицинской помощи пришли 24 новых специалиста

12 января 2026  17:11
12 января 2026  17:11
«Земский фельдшер»: в состав самарской скорой медицинской помощи пришли 24 новых специалиста
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
12 января 2026  14:49
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
Россияне стали чаще экономить на лекарствах
12 января 2026  10:00
Россияне стали чаще экономить на лекарствах
Состоянии алкогольного опьянения снижается чувство страха, ухудшаются концентрация внимания, нарушается координация движений, что может привести к падениям и травмам.
11 января 2026  13:39
Психотерапевт: употребление алкоголя в бане может быть смертельно опасно
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары

14 января 2026  10:36
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов

14 января 2026  09:45
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования

13 января 2026  11:33
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати

13 января 2026  09:47
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
