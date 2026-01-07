Из роддома Тольятти выписали первую в этом году новорождённую девочку в Самарской области

"Сегодня, 7 января, из роддома Тольяттинской горбольницы №2 выписали Анастасию Кияеву — первую новорождённую девочку в Самарской области в этом году. Она появилась на свет 1 января, буквально через 20 минут после боя курантов. Для её родителей, Ксении и Дмитрия, это первый, долгожданный ребёнок. От всей души поздравляю!", - рассказал Вячеслав Федорищев.

В 2026 году в нашем регионе уже появились на свет 200 малышей: 91 мальчик и 109 девочек. В Самаре и Тольятти родились по двойне. 72 ребёнка стали в своих семьях первенцами. А у 59 мам эти роды стали уже третьими, четвёртыми или последующими.

"В такую радостную пору особенно важно помнить, что семья с ребёнком — под особой защитой региона. Мы продолжаем укреплять эту поддержку", - отметил глава региона.

Молодым мамам от 18 до 25 лет, родившим первенца, — единовременная выплата 100 000 рублей. И, конечно, всем, у кого появился первый ребёнок, — губернаторский подарок с самым необходимым для малыша. Многодетным семьям — право на выплату 250 000 рублей или земельный участок.

Получить региональный капитал при рождении третьего и последующих детей теперь проще: не нужно собирать чеки, выплата идёт автоматически по факту многодетности.

"А чтобы каждый малыш рождался в безопасности, в прошлом году по нацпроекту «Семья», в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина и Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5 поставили более 400 единиц медицинской техники" - подчеркнул губернатор.

Фото: pxhere.com