Им показали конюшни, рассказали, как заботятся о животных, чем они питаются, как организован их ежедневный уход и подготовка к службе.
Сотрудники полка патрульно-постовой службы Самары познакомили школьников с работой кавалерийского взвода
Росавиация классифицировала крушение вертолета в Пермском крае как катастрофу, ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет.
Два человека погибли при крушении частного вертолета в Бардымском районе Пермского края
В 2026 году в нашем регионе уже появились на свет 200 малышей: 91 мальчик и 109 девочек.
Из роддома Тольятти выписали первую в этом году новорождённую девочку в Самарской области
С 1 января в России в очередной раз повысился утилизационный сбор, а также с 20 до 22% вырос налог на добавленную стоимость (НДС).
Что будет с ценами на машины и российским авторынком в 2026 году
По информации Приволжского УГМС 8 января в Самаре температура воздуха ночью -4,-6°С, днем -1,-3°С, местами гололедица.
8 января в регионе небольшой снег, гололед, до -5°С
Среди наиболее значимых объектов — подъезд к селу Большая Глушица, где выполнен капитальный ремонт дорожного полотна протяженностью 1,4 км и моста через реку Глушичка.
В регионе обновлены дороги, ведущие к объектам духовного наследия
В регионе начала работать ресурсно-методическая служба «Дети в семье» и 11 территориальных служб, которые сопровождают кризисные семьи.
«Вызов»: как в губернии меняют подход к поддержке семей в кризисной ситуации
Участники передвигаются на лыжах или специальных санях. В передвижении спортсмену помогает одна собака или целая упряжка.
Сегодня на лыжной базе «Чайка» состоялись гонки на собачьих упряжках  
Из роддома Тольятти выписали первую в этом году новорождённую девочку в Самарской области

179
В 2026 году в нашем регионе уже появились на свет 200 малышей: 91 мальчик и 109 девочек.

"Сегодня, 7 января, из роддома Тольяттинской горбольницы №2 выписали Анастасию Кияеву — первую новорождённую девочку в Самарской области в этом году. Она появилась на свет 1 января, буквально через 20 минут после боя курантов. Для её родителей, Ксении и Дмитрия, это первый, долгожданный ребёнок. От всей души поздравляю!", - рассказал Вячеслав Федорищев.

В 2026 году в нашем регионе уже появились на свет 200 малышей: 91 мальчик и 109 девочек. В Самаре и Тольятти родились по двойне. 72 ребёнка стали в своих семьях первенцами. А у 59 мам эти роды стали уже третьими, четвёртыми или последующими.

"В такую радостную пору особенно важно помнить, что семья с ребёнком — под особой защитой региона. Мы продолжаем укреплять эту поддержку", - отметил глава региона.

Молодым мамам от 18 до 25 лет, родившим первенца, — единовременная выплата 100 000 рублей. И, конечно, всем, у кого появился первый ребёнок, — губернаторский подарок с самым необходимым для малыша. Многодетным семьям — право на выплату 250 000 рублей или земельный участок.

Получить региональный капитал при рождении третьего и последующих детей теперь проще: не нужно собирать чеки, выплата идёт автоматически по факту многодетности.

"А чтобы каждый малыш рождался в безопасности, в прошлом году по нацпроекту «Семья», в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина и Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5 поставили более 400 единиц медицинской техники" - подчеркнул губернатор.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Тольятти

