В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
В Самарской области продолжат расчистку рек и прудов
В Самарской области продолжат расчистку рек и прудов
Свыше 4 тысяч пассажиров: как работали маршруты до аэропорта Курумоч в новогодние каникулы
Свыше 4 тысяч пассажиров: как работали маршруты до аэропорта Курумоч в новогодние каникулы
В среднем за сутки самарское метро перевозит более 31 тысячи пассажиров
В среднем за сутки самарское метро перевозит более 31 тысячи пассажиров
Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %
Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %
В Самаре горел конный клуб
В Самаре горел конный клуб
Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств
Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств
В Петербурге студентка задержана по делу о хищении более 5 млн руб. у школьницы
В Петербурге студентка задержана по делу о хищении более 5 млн руб. у школьницы
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств

Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств

Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве медицинской помощи в первичном звене здравоохранения и доступности лекарственных средств. Пройти его можно по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/ZDRAV.

В рамках опроса жителям России предлагается оценить доступность записи к врачу, рассказать об очередях в поликлиниках. Опрос охватывает широкий
спектр тем от наличия терапевтов и узких специалистов в медицинских учреждения первичного звена здравоохранения до трудностей с получением
лекарств, опыта прохождения диспансеризации и получения помощи в передвижных медицинских комплексах.

Опрос анонимный, все полученные данные будут использоваться только в обобщённом виде для формирования статистической отчётности.

Результаты опросов Народный фронт докладывает президенту России Владимиру Путину. Исходя из этих данных Глава государства дает поручения
профильным министерствам и ведомствам. В 2025 году на основе обратной связи, собранной президентским движением, инициированы изменения в
предоставлении налоговых вычетов за занятия спортом и сдачу норм ГТО, борьбе с телефонным мошенничеством, снижению административной нагрузки
на учителей и другим направлениям.
 

Здравоохранение
Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %
14 января 2026  13:46
14 января 2026  13:46
Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %
Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств
14 января 2026  13:35
14 января 2026  13:35
Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
14 января 2026  12:07
14 января 2026  12:07
В Красноярском районе открыты 2 современных фельдшерско-акушерских пункта
Названы способы восстановить организм после праздников
14 января 2026  09:06
14 января 2026  09:06
Названы способы восстановить организм после праздников
В новокузнецком роддоме, где за первые дни января скончались 9 младенцев, было зафиксировано более 150 нарушений за 2024 год.
13 января 2026  20:36
Милонов назвал подлостью и ударом по системе здравоохранения гибель младенцев в Новокузнецке
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе
13 января 2026  17:20
13 января 2026  17:20
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе
13 января зам. главного врача Самарской психиатрической больницы Никита Дорошенко рассказал подробнее о данном заболевании.
13 января 2026  15:19
Самарский врач-психиатр: "Депрессия — это болезнь, а не слабость характера"
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
13 января 2026  14:11
13 января 2026  14:11
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
«Земский фельдшер»: в состав самарской скорой медицинской помощи пришли 24 новых специалиста
12 января 2026  17:11
12 января 2026  17:11
«Земский фельдшер»: в состав самарской скорой медицинской помощи пришли 24 новых специалиста
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
12 января 2026  14:49
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
В центре внимания
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
