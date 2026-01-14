Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств

Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве медицинской помощи в первичном звене здравоохранения и доступности лекарственных средств. Пройти его можно по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/ZDRAV.



В рамках опроса жителям России предлагается оценить доступность записи к врачу, рассказать об очередях в поликлиниках. Опрос охватывает широкий

спектр тем от наличия терапевтов и узких специалистов в медицинских учреждения первичного звена здравоохранения до трудностей с получением

лекарств, опыта прохождения диспансеризации и получения помощи в передвижных медицинских комплексах.



Опрос анонимный, все полученные данные будут использоваться только в обобщённом виде для формирования статистической отчётности.



Результаты опросов Народный фронт докладывает президенту России Владимиру Путину. Исходя из этих данных Глава государства дает поручения

профильным министерствам и ведомствам. В 2025 году на основе обратной связи, собранной президентским движением, инициированы изменения в

предоставлении налоговых вычетов за занятия спортом и сдачу норм ГТО, борьбе с телефонным мошенничеством, снижению административной нагрузки

на учителей и другим направлениям.

