Молодёжка Народного Фронта отправила для бойцов в зону СВО более 120 медицинских аптечек

Молодёжка Народного фронта в Самарской области реализует масштабный проект Народного Фронта «Всё для Победы!» по поддержке военнослужащих, призванных из региона. Силами активистов собрано и полностью укомплектовано более 120 индивидуальных медицинских аптечек для отправки в зону специальной военной операции.

Каждая аптечка представляет собой компактный набор, содержащий всё самое необходимое для оказания первой помощи в полевых условиях. В неё входят перевязочные материалы, средства для остановки кровотечений, антисептики, а также другие жизненно важные медикаменты и расходные материалы. Помимо жизненно необходимых средств для спасения, в каждый набор волонтеры вложили детские письма и поделки с тёплыми пожеланиями.

Ключевую роль в реализации проекта сыграло взаимодействие с партнёрами. Производство и комплектацию аптечек на безвозмездной основе обеспечила волонтёрская организация «Заря». Медицинские препараты и расходные материалы были предоставлены медицинскими учреждениями региона: клиниками «Реавиз», «МедлайнВолга+» и «Доктор Борменталь».

«Для нас это не просто гуманитарная помощь, это вклад в безопасность и здоровье наших земляков. Мы понимаем, что в критической ситуации каждая секунда на счету, и надеемся, что содержимое этих аптечек поможет сохранить жизни и оказать своевременную помощь. Огромная благодарность нашим партнёрам, которые откликнулись и сделали этот проект возможным» - отметила координатор Молодёжки Народного Фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Собранные аптечки уже переданы для дальнейшей отправки военнослужащим из Самарской области. Молодёжка Народного фронта продолжит работу по поддержке участников СВО и их семей.