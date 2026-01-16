Я нашел ошибку
В районе Самары ввели карантин по бешенству
Жители самарских дворов пожаловались на уборку снега управляющими компаниями
В Самарской области утвердили регламент решения конфликтов в школах и колледжах
В Самаре полицейские при поддержке ОМОН провели профилактические мероприятия
Регистрация на «Лыжню России» возможна на Госуслугах
Самарскую область накроет пятидневный снегопад
Китай с 1 января полностью остановил импорт электроэнергии из России
В Сызранском районе вор украл триммер, наборы инструментов канистру с бензином и автомобильное масло
Молодёжка Народного Фронта отправила для бойцов в зону СВО более 120 медицинских аптечек

144
Молодёжка Народного Фронта отправила для бойцов в зону СВО более 120 медицинских аптечек

Молодёжка Народного фронта в Самарской области реализует масштабный проект Народного Фронта «Всё для Победы!» по поддержке военнослужащих, призванных из региона. Силами активистов собрано и полностью укомплектовано более 120 индивидуальных медицинских аптечек для отправки в зону специальной военной операции.

Каждая аптечка представляет собой компактный набор, содержащий всё самое необходимое для оказания первой помощи в полевых условиях. В неё входят перевязочные материалы, средства для остановки кровотечений, антисептики, а также другие жизненно важные медикаменты и расходные материалы. Помимо жизненно необходимых средств для спасения, в каждый набор волонтеры вложили детские письма и поделки с тёплыми пожеланиями. 

Ключевую роль в реализации проекта сыграло взаимодействие с партнёрами. Производство и комплектацию аптечек на безвозмездной основе обеспечила волонтёрская организация «Заря». Медицинские препараты и расходные материалы были предоставлены медицинскими учреждениями региона: клиниками «Реавиз», «МедлайнВолга+» и «Доктор Борменталь».

«Для нас это не просто гуманитарная помощь, это вклад в безопасность и здоровье наших земляков. Мы понимаем, что в критической ситуации каждая секунда на счету, и надеемся, что содержимое этих аптечек поможет сохранить жизни и оказать своевременную помощь. Огромная благодарность нашим партнёрам, которые откликнулись и сделали этот проект возможным» - отметила координатор Молодёжки Народного Фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Собранные аптечки уже переданы для дальнейшей отправки военнослужащим из Самарской области. Молодёжка Народного фронта продолжит работу по поддержке участников СВО и их семей.

В центре внимания
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
408
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
352
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
354
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
574
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
1045
Весь список