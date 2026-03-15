В Самаре появятся лимиты на домашний интернет

Жители Самары попали в число первых россиян, на которых тестируют новые правила пользования домашним интернетом. Оператор «Дом.ру» (принадлежит «ЭР-Телекому») запустил в трех городах, включая Самару, механизм ограничения скорости для абонентов, превышающих определенный порог трафика, пишет ГТРК-Самара.

Теперь, если пользователь израсходует более 3 терабайт за месяц, скорость доступа к сети будет принудительно снижена до 50 Мбит/с. В компании поясняют: такие меры направлены не против обычных граждан, а против тех, кто использует домашний тариф в коммерческих целях.

«По нашим оценкам, "сверхпотребление" трафика прежде всего связано с тем, что домашний интернет используется не в личных, а в коммерческих целях. Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится», — заявили в пресс-службе «ЭР-Телекома».

В компании также успокоили абонентов: нововведение затронет менее 1% пользователей, так как 85% клиентов ежемесячно потребляют до 500 Гб. Отслеживать объем трафика можно в личном кабинете на сайте.

В «Ростелекоме» поддержали обеспокоенность коллег аномальными объемами потребления. Там отметили, что сверхнагрузка может приводить к деградации сервиса у соседей, поэтому защита интересов большинства абонентов — вполне корректная мера.

В Федеральной антимонопольной службе уже отреагировали на ситуацию. В ФАС пообещали провести оценку действий провайдера на предмет экономической и технологической обоснованности таких ограничений. Подробности этой ситуации ранее сообщала «Российская газета».

