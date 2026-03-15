Я нашел ошибку
Главные новости:
россияне отмечают рост цен на содержание собак
В Самаре на Ново-Вокзальной перекрыли движение из-за ремонта водовода
Иномарка и вазовская легковушка столкнулись в Ставропольском районе
В Самаре для студентов медицинского университета «Реавиз» прошло обучение навыкам первой помощи
В Самаре появятся лимиты на домашний интернет
Женщина и девочка пострадали в ДТП в Красноглинском районе Самары
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
Дополнительные автобусные рейсы запустят в Самаре 15 марта после футбольного матча между командами «Акрон» и «Ахмат»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.23
1.16
EUR 91.98
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре появятся лимиты на домашний интернет

Жители Самары попали в число первых россиян, на которых тестируют новые правила пользования домашним интернетом. Оператор «Дом.ру» (принадлежит «ЭР-Телекому») запустил в трех городах, включая Самару, механизм ограничения скорости для абонентов, превышающих определенный порог трафика, пишет ГТРК-Самара.

Теперь, если пользователь израсходует более 3 терабайт за месяц, скорость доступа к сети будет принудительно снижена до 50 Мбит/с. В компании поясняют: такие меры направлены не против обычных граждан, а против тех, кто использует домашний тариф в коммерческих целях.

«По нашим оценкам, "сверхпотребление" трафика прежде всего связано с тем, что домашний интернет используется не в личных, а в коммерческих целях. Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится», — заявили в пресс-службе «ЭР-Телекома».

В компании также успокоили абонентов: нововведение затронет менее 1% пользователей, так как 85% клиентов ежемесячно потребляют до 500 Гб. Отслеживать объем трафика можно в личном кабинете на сайте.

В «Ростелекоме» поддержали обеспокоенность коллег аномальными объемами потребления. Там отметили, что сверхнагрузка может приводить к деградации сервиса у соседей, поэтому защита интересов большинства абонентов — вполне корректная мера.

В Федеральной антимонопольной службе уже отреагировали на ситуацию. В ФАС пообещали провести оценку действий провайдера на предмет экономической и технологической обоснованности таких ограничений. Подробности этой ситуации ранее сообщала «Российская газета».

С 1 марта 2026 года вступает в силу постановление №1667, наделяющее Роскомнадзор новыми возможностями. Согласно уже подписанному документу, начиная с указанной даты регулятор сможет совершать следующие действия.

Самарцам предложили альтернативу ситуации, когда случаются перебои в работе интернета. Авторы идеи предложили вернуть в города таксофоны, но модифицированные.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
