Женщина и девочка пострадали в ДТП в Красноглинском районе Самары

14 марта на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало двенадцать человек, один из которых несовершеннолетний.

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Красноглинском районе Самары. Сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, установили: в 19:18 23-летняя женщина, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигалась по автомобильной дороге со стороны Московского шоссе в направлении микрорайона Крутые Ключи. В пути следования, во время кругового движения возле дома №1 по улице Мира, не уступила дорогу и допустила столкновение с автомашиной Hyundai Solaris, под управлением 32-летней женщины, которая двигалась по главной дороге. Пассажиру Hyundai – 10-летней девочке и пассажиру Mercedes-Benz – 22-летней женщине назначено амбулаторное лечение.