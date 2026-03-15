Иномарка и вазовская легковушка столкнулись в Ставропольском районе

Еще одно дорожно-транспортное происшествие 14 мата произошло в 14:53 в Ставропольском районе. 62-летний мужчина, управляя автомашиной LADA Kalina, двигался по улице Полевой в селе Узюково со стороны улицы Молодежной в направлении автодороги «Димитровград-Узюково-Тольятти». В пути следования, на перекрестке неравнозначных дорог на 16 км автодороги «Димитровград-Узюково-Тольятти», не предоставил преимущество в движении автомобилю Omoda C5, под управлением 36-летнего мужчины, движущемуся со стороны села Ташла в направлении поселка Рассвет. Пассажиру Omoda – 45-летней женщине назначено амбулаторное лечение. В момент ДТП в кроссовере также находилась 7-летняя девочка, ей оказана разовая медицинская помощь.